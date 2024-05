CASTELFIDARDO Il Comune di Castelfidardo riconoscerà un encomio ai vigili del fuoco e ai residenti di via Cadorna intervenuti sabato sera per salvare la coppia di anziani intrappolata in casa per un incendio. Provvidenziale l’intervento dei pompieri e di un vicino giardiniere, che ha messo a disposizione la propria piattaforma area con la quale i vigili del fuoco di Osimo sono riusciti a salire nell’abitazione.

La vicenda

Anche perché un altro vicino, un 38enne albanese, era già salito usando una scala da imbianchino per svegliare i due anziani, una donna di 85 anni e il marito 91enne allettato con il femore rotto, ma lui stesso è rimasto poi intrappolato nell’incendio, costretto a rimanere nella camera aspettando che qualcuno con un carrello li portasse in salvo. Sono stati i vigili del fuoco, come sempre decisivi, a soccorrerlo. Il sindaco Roberto Ascani avrebbe voluto premiare tutti i soccorritori già oggi alle civiche benemerenze organizzate per la festa patronale di Castelfidardo, ma non ci sono stati i tempi tecnici. Organizzerà semmai un’altra cerimonia per premiarli. «Un grande ringraziamento -dice Ascani- va ai vigili del fuoco e ai vicini che hanno permesso di accelerare le operazioni di soccorso e quindi salvare la vita agli anziani. Nell'epoca dell'indifferenza questo è un bellissimo esempio che fa bene alla comunità».