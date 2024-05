SENIGALLIA È rimasto coinvolto anche un bambino di 4 anni ieri mattina nel violento tamponamento, avvenuto intorno alle 10 sulla Statale della Cesanella. Nel tratto di via Sanzio, all’intersezione con Traversa Cesano, una Mercedes classe B 200 ha tamponato una Fiat Seicento, a bordo della quale si trovavano due donne di Senigallia, madre e figlia, entrambe ricoverate aTorrette.

La dinamica

La Mercedes era condotta da una 69enne di Senigallia e con lei c’erano il bambino di 4 anni e i genitori. In un primo momento sembrava che non si fossero fatti nulla poi, su consiglio dei sanitari, il bimbo e la madre 25enne sono andati all’ospedale cittadino. Sul posto è sopraggiunta anche l’eliambulanza insieme a due ambulanze. Per aiutare i feriti ad uscire dai veicoli sono intervenuti, inoltre, i vigili del fuoco. Erano bloccati perché, a seguito del violento impatto che ha provocato molti danni, le portiere non si aprivano. Le pattuglie della polizia locale hanno effettuato i rilievi, gestendo la circolazione. E’ stato necessario bloccare il traffico per il tempo necessario a mettere in sicurezza i feriti e liberare la strada dai veicoli incidentati. La polizia locale si è poi recata alle 13.30 circa davanti all’ospedale per un altro tamponamento avvenuto alla rotatoria fra via Rossini e lo Stradone Misa. Questa volta sono rimasti coinvolti un autoveicolo Jeep e un motociclo Honda. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 57enne di Senigallia, che è stato trasportato al vicino ospedale. Illesa, invece, la conducente della Jeep, una 34enne di Senigallia.