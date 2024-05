Ancona, peruviano ubriaco apre e danneggia le auto in sosta in via Mamiani: l'allarme dei residenti. Scatta la denuncia

ANCONA - Intorno alle ore 3 di questa notte i poliziotti di Ancona sono intervenuti nei pressi di via Mamiani a seguito di una segnalazione che riferiva di un soggetto intento a gridare lungo la strada mentre danneggiava le auto in sosta. Giunti sul posto i poliziotti identificavano un uomo di origini peruviane di circa 23 anni. Alla vista della Volante affrettava il passo per poi svoltare in una traversa al fine di eludere il controllo. Fermato immediatamente l'uomo si presentava alterato, con alito vinoso, pupille dilatate e andatura barcollante.

Non aveva documenti

Era sprovvisto di qualsiasi documento identificativo e, dai controlli effettuati, i poliziotti appuravano che il permesso di soggiorno del giovane era scaduto da mesi. Chi ha dato l'allarme ha riferito di essere stato svegliato dalle grida dell'uomo in strada. Alcuni lo avevano visto colpire a pugni le vetture in sosta ed aprire lo sportello di un furgone senza asportare nulla. Inoltre riferivano che aveva bussato insistentemente ai campanelli delle abitazioni e dopo aver visto la volante sopraggiungere aveva provato a dileguarsi.

L'uomo condotto presso gli Uffici di via Gervasoni è stato invitato a regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale e successivamente è stato deferito per i reati di ubriachezza molesta e per il reato relativo al soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Nelle prossime ore il Questore valuterà anche l'emissione di una misura di prevenzione a suo carico.