ANCONA Il ponte di maggio si prevede da grandi numeri, complice la Fiera di San Ciriaco che ogni anno trascina decine di migliaia di visitatori. Ma quest’anno, a detta degli operatori dell’hospitality, ci sarebbe un traino dovuto proprio alla città e alle sue peculiarità che starebbero richiamando presenze anche da fuori regione: lo testimoniano le prenotazioni negli alberghi. E poi c’è l’estate alle porte. Insomma, il capoluogo non può farsi trovare impreparato. Ancona manca di prodotti turistici ad hoc per vendere al meglio l’esperienza sul territorio? Al momento sì, ma il Comune ci sta lavorando. E non è solo una promessa. «A giugno saranno distribuite delle cartoline con Qr code che rimanda ad una pagina web con tutti i posti da visitare, in città e nei dintorni» afferma l’assessore al Turismo, Daniele Berardinelli. La cartolina è praticamente pronta. Deve solo essere prodotta in una quantità tale da poter soddisfare la potenziale diffusione.

Lo strumento

Da precisare: lo strumento della cartolina sarà destinato esclusivamente ai turisti di passaggio al porto. «Quelli che si imbarcano per andare dall’altra parte dell’Adriatico e a cui possiamo intanto suggerire come ingannare il tempo. Ma soprattutto è un invito a tornare a trovarci e provare a trascorrere qui la prossima vacanza, tra il mare del Conero e la nostra città, invece che salpare per la Grecia» spiega l’assessore. Ma questo è solo uno dei target su cui il Comune si sta indirizzando. Di carne al fuoco Berardinelli ne ha messa davvero tanta. Ovviamente non lavora da solo: «Con noi uno staff di esperti, tra cui l’Univpm proprio con il prof Temperini per il marketing». L’assessore vuole spingere su pacchetti tematici e comunicazione. «Sui primi ci stiamo già attrezzando con le agenzie turistiche del territorio che si occupano di incoming - racconta - e sulla promozione l’accelerata arriverà con la revisione totale del sito Ancona Tourism e la creazione di un’app che indica tutto il piano di offerte della città e del territorio: dalle visite alle strutture ricettive». I tempi: «Stiamo aspettando l’esito di un bando regionale da 45mila euro di finanziamento - specifica -, se dovessimo vincerlo i tempi saranno relativamente brevi». Forse non entro quest’estate, ma per l’inverno sicuramente sì.

La comunicazione

E quando si parla di comunicazione, non si può prescindere dall’info point. Oltre all’Edicola di piazza Roma, il Comune sta progettando un secondo, e decisamente più suggestivo, punto informazioni. Intanto si troverà in bocca al porto: «In piazza Dante, esattamente - puntualizza Berardinelli - all’interno dei locali dell’ex Urban Center sotto a Palazzo degli Anziani». Quattro portoni che celano all’interno dell’antico edificio altrettanti spazi attualmente vuoti. «Bisogna arredarli da zero» sottolinea l’assessore, ed è per questo che per portare a termine questo progetto i tempi sono tutt’ora indecifrabili. Ma l’iter è partito. Nessun ripensamento. Anzi, sono già state delineate alcune attività promozionali da svolgere proprio all’interno dell’info point.

I viaggi immersivi

«Consegneremo ai visitatori dei visori per la realtà virtuale che riprodurranno dei viaggi immersivi nelle nostre peculiarità: dall’anfiteatro romano e la città storica alle bellezze del Conero» fa sapere Berardinelli, che intende spingere forte anche sul fronte della comunicazione social. «Mi sono già incontrato con un esperto del settore - dice l’assessore - a cui vorremmo dare in mano tutta la partita dei social riferiti al turismo». Berardinelli ha ingranato la marcia, la macchina è partita.