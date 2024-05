Omicidio Pamela Mastropietro, la Cassazione motiva l'ergastolo per Oseghale: «La violenza rendeva flebile il contrasto della donna»

MACERATA - Depositate le motiviazioni della sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale, che a gennaio del 2018 ha violentato e ucciso la 18enne romana Pamela Mastropietro, il cui corpo venne fatto a pezzi e rinchiuso in due trolley. In ballo c'era l'aggravante della violenza sessuale. La Suprema Corte ha negato ogni sconto di pena.

La motivazione

"Deve da subito evidenziarsi - scrive la Cassazione - che la violenza sessuale commessa mediante induzione per abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psischica non è incompatibile con un'imputazione di violenza sessuale commessa con costrizione fisica e psichica, nel senso che, nel caso in esame, via sia stata la violenza fisica per ottenere inizialmente un rapporto non protetto, con la resitenza della vittima successivamente vinta anche grazie all'effetto dello stupefacente poco prima assunto, che rendeva sempre più flebile il contrasto della donna". Oseghale è difeso dagli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi.