Recanati, Tommaso Valentini è il "miglior giovane commercialista" d'Italia

RECANATI - È marchigiano il miglior giovane commercialista d'Italia, premiato da Forbes nella splendida cornice di Villa Erba. Si tratta di Tommaso Valentini, 42enne titolare dello Studio Valentini a Recanati, che conquista il premio per il terzo anno consecutivo salendo sul podio nell’edizione 2024.

Di “giovani favolosi” Recanati ne aveva già uno, ma come nella più prevedibile delle ciclicità, la storia, prima o poi, si ripete. È nella splendida cornice del Lago di Como che Tommaso Valentini ricorda le gesta del suo indimenticabile concittadino Giacomo Leopardi aggiudicandosi il premio che ogni anno Forbes e Teamsystem riservano alle più alte eccellenze della consulenza fiscale e contabile italiana. Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti d’Italia, Revisore legale dei conti, Curatore per il Tribunale di Macerata, Innovation Manager, Imprenditore e non da ultimo, Dottore Commercialista, Tommaso vanta un curriculum degno di un uomo molto più avanti negli anni.

Una carriera nata molto precocemente per l’improvvisa scomparsa del padre da cui eredita la passione per questo lavoro e la massima cura per il cliente. Tommaso è il titolare dell’omonimo Studio Valentini, una società tra professionisti che gestisce con il fratello Sebastiano, consulente del lavoro, e 40 collaboratori divisi tra gli studi di Ancona e Recanati.

Che cosa significa essere premiati nella categoria “Giovani professionisti”?

“Significa, innanzitutto, avere ancora poche rughe! Ma anche che la strada è stata appena tracciata e il cammino è ancora lungo. Ho iniziato all’età di 15 anni questo lavoro, nella pratica ho avuto la possibilità di collezionare esperienze più precocemente rispetto ai miei colleghi, nella teoria, la mia età anagrafica, dice che sono solo all’inizio”.

Quali obiettivi si pone nel breve termine?

“A oggi il mondo della consulenza è in continua evoluzione, l’intelligenza artificiale ridurrà al minimo gli interventi degli operatori nelle attività più di routine. Completare il processo di digitalizzazione dello Studio e le relative pratiche, offrendo ai clienti nuovi strumenti di controllo e pianificazione, è sicuramente tra le priorità”

E guardando un pochino più lontano dove si vede?

“Stiamo portando avanti una politica di aggregazione fra Studi professionali. Dopo aver acquisito un importante realtà di Ancona, stiamo programmando di inglobare nella nostra realtà altri tre studi nella Marche. L’apertura di una succursale milanese, invece, verrà conclusa entro l’autunno”.