MACERATA Demolizione e ricostruzione degli edifici in via Maffeo Pantaleoni: la polizia locale ha emesso una maxi ordinanza per la gestione della viabilità. Il comandante Danilo Doria ha firmato il provvedimento relativo alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale per l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici di via Maffeo Pantaleoni dal civico 89 al 111, previsti da oggi a domenica. L’ordinanza è valida fino al 15 maggio, con orario 0-24, e comunque fino al termine dei lavori.

Le disposizioni

In via Zorli saranno previsti, il divieto di transito sulla rampa con uscita in via della Pace per tutti i veicoli, eccetto autocarri e mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori; la disattivazione temporanea dell’impianto semaforico in prossimità dell’intersezione con via della Pace; la rimozione dei dissuasori di sosta nel tratto iniziale in prossimità dell’intersezione con via Maffeo Pantaleoni; il divieto di sosta con rimozione coatta dall’intersezione con via Maffeo Pantaleoni al civico 21 ambo i lati, eccetto diversamente abili muniti di contrassegno; l’istituzione di limite massimo di velocità 30km/h nel tratto interessato dai lavori; l’apposizione di idonea segnaletica da cantiere nel tratto interessato dai lavori.

Previsti, inoltre, sempre in via Zorli, l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista dall’intersezione con via Maffeo Pantaleoni al civico 62; l’istituzione di diritto di precedenza nei sensi unici alternati per i veicoli che si immettono in via coniugi Zorli da via Maffeo Pantaleoni. Proprio qui, nel tratto compreso tra il civico 77 e il civico 111, sono previsti il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati del tratto interessato dai lavori dal civico 77 fino all’area di sosta adiacente l’istituto scolastico Fermi compresa; il limite di velocità massimo in 30 km/h e il divieto di sorpasso.

La carreggiata

Previsto il restringimento asimmetrico di carreggiata nel tratto interessato dai lavori e l’istituzione del senso unico alternato regolato dall’uso di lanterna semaforica o da moviere debitamente equipaggiato secondo normativa vigente, nel tratto interessato dai lavori. Per la traversa di via Maffeo Pantaleoni (ex mulino Vignati), sono previsti: la direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli che si immettono in via Pantaleoni con direzione via della Pace, quando la lanterna semaforica è in fase lampeggiante; in via San Michele Arcangelo sarà prevista la direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli eccetto residenti delle vie Panati, Bianchini, Luchetti, Guidi e contrada Pace civici 41/42/48/49.

I mezzi pesanti

In via della Pace (intersezione con borgo San Giuliano) sono previsti l’obbligo di proseguire dritto per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, bus Tpl, autocaravan e roulotte; la direzione consigliata a destra per tutti veicoli, eccetto quelli indicati al punto precedente (in alcune fasi della lavorazione sarà attivata la direzione obbligatoria per tutti i veicoli eccetto quelli al primo punto) e l’istituzione di due fermate del bus urbano in prossimità dell’istituto scolastico Fermi su ambo i lati.

Il weekend

I giorni 27 e 28 aprile, in via Maffeo Pantaleoni, tratto compreso tra il civico 109 ed il civico 111, sono previsti il divieto di sosta con rimozione sullo slargo antistante la scuola Fermi dalle ore 6 di oggi al 30 aprile; il divieto di sosta con rimozione su borgo San Giuliano tra via Bianchini e via della Pace ambo i lati dalle 6 di domani alle 24 di domenica; il divieto di sosta con rimozione su borgo San Giuliano tra l’intersezione con via Maffeo Pantaleoni e via Pace dalle 6 di domani alle 24 di domenica.