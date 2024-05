CORRIDONIA Compie 12 anni il Corridomnia Shopping Park e sarà un compleanno con una festa all’insegna della bella musica, della birra artigianale e del migliore street food. Appuntamento dal 17 al 19 maggio: un evento che durerà tre giorni. Venerdì 17 maggio apertura con la musica dei Kurnalcool, storica band del “vì metal” marchigiano, cui faranno seguito i Bardomagno (progetto dello storico chitarrista dei Nanowar of Steel Abdul Il Bardo) e i Farmacia Comunale, punk band apprezzatissima in tutta Italia.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Dramma a Corridonia, si impicca a 32 anni: trovato morto vicino la sua abitazione LA TENDENZA Università sempre più al femminile, donne in aumento tra studenti e prof: Unimc ha approvato il primo bilancio di genere

Il programma

Sabato 18 maggio tocca ai La Chance su Marte, giovane gruppo anconetano che ha calcato i palchi di Musicultura, Sanremo Giovani e Mei (Meeting delle etichette indipendenti), cui seguirà la one man band Fance ma soprattutto Frankie Hi-Nrg, colonna portante del rap italiano (la sua hit “Quelli che benpensano”) è diventata un classico della musica di casa nostra. Per l’occasione sarà protagonista di un dj-set. Chiuderà la giornata la musica tribale dei Cacao Mental, che andrà avanti fino a notte fonda.

Domenica 19 maggio sarà invece una lunga maratona che partirà alle 15.30 con gli Smitch in Blu Ray, band emergente che si era messa in mostra all’Homeless Festrival ed è attualmente in tour condividendo il palco con Meganoidi, Pierpaolo Capovilla e Nicola Manzan. Lasceranno poi spazio al dj set di Eva Poles, ex cantante dei Prozac+, che con la band punk a metà degli anni Novanta era arrivata al successo con la hit “Acidoacida”. I 14 brani dell’album omonimo valgono al gruppo un disco d’oro e uno di platino nel 1998, stesso anno in cui il gruppo apre i concerti degli U2 nelle due tappe italiane del loro “Pop Mart Tour”.

Dal 2006 Eva collabora con i Rezophonic, formazione che vede la partecipazione di numerosi musicisti italiani noti al grande pubblico. In questo dj set vinilico, Eva riassumerà il percorso artistico complesso e mai banale. In chiusura ecco gli Stunt Pilots, finalisti a X-Factor nel 2023. La band è composta da tre membri: Zo, chitarrista e cantante, Moonet, bassista e sound engineer e Farina, batterista e visual designer. L’evento è intitolato Panza Marche Beer Fest! e si tratta del primo di una serie di proposte che avranno come teatro l’area verde del parco commerciale dell’imprenditore Alfio Caccamo.