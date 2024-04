CORRIDONIA - Inizia nel fine settimana il programma della tradizionale festa del Primo maggio alla zona industriale. L’organizzazione, come sempre, è a cura del Crazi (con il patrocinio del Comune). Un format ormai consolidato, che vede gli eventi non limitarsi al solo giorno della festa dei lavoratori ma spalmarsi su più giornate. E quest’anno ce n’è sicuramente uno che spicca sugli altri: quello di martedì 30 aprile, quando, alle 21.30, sul palco saliranno i Modena City Ramblers, che a Corridonia (unica data marchigiana) porteranno il tour con il quale stanno girando l’Italia e non solo (a luglio sbarcheranno pure a Madrid) per festeggiare i 30 anni di carriera.

Ma la band emiliana non sarà l’unica attrazione delle serate organizzate dal gruppo guidato dal presidente Enzo Vipera. Si parte già venerdì sera con le gare di briscola, ma si entra nel vivo sabato pomeriggio alle 15.30 con la “Passeggiata dell’amicizia”, 33° edizione della biciclettata con partenza dalla pista di pattinaggio e ritorno con merenda gratis per tutti. In serata, dalle 20, polenta gratis per tutti ed esibizione de “Li matti de Montecò”, con il loro repertorio legato alle tradizioni folkloristiche nostrane di recente portate anche da Fiorello su Rai 2. Domenica secondo raduno della Fiat 500, poi alle 18.30 ecco lo show comico di Lando e Dino e in serata, alle 21.30, la musica dei Ciao Lucio, tribute band di Lucio Dalla: ad accompagnare i due spettacoli gli gnocchi con la papera dello stand gastronomico. Lunedì si riprende fiato in vista del rush finale, che si aprirà come anticipato con il concerto dei Modena City Ramblers e che proseguirà mercoledì primo maggio dalla prima mattina con la tradizionale fiera e poi nel pomeriggio-sera con la musica di Daniela Cavanna. Saranno aperti gli stand gastronomici, con ogni sera specialità diverse (per il Primo maggio ci sarà anche il pesce dell’Adriatico).

L’inagurazione

Sarà possibile visitare la mostra “Primaverarte” a cura degli artisti Mario Migliorelli e Gabriella Cesca, la cui inaugurazione è in programma sabato alle 17, nello spazio espositivo vicino alla chiesa (si esibiranno al violino Kevin e Sofia Giannini).