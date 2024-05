MACERATA I Bersaglieri conquistano tutti. In tanti ieri si sono ritrovati ai Cancelli e in piazza della Libertà nel capoluogo per assistere alla partenza e all’arrivo del corteo della Fanfara dei Bersaglieri. Una giornata indimenticabile per grandi e piccini che - non solo a Macerata ma in ben dieci centri della provincia - hanno potuto assistere all’esibizione a passo di corsa. L’occasione è stata quella del 71esimo raduno nazionale che si è svolto ad Ascoli Piceno e che ha visto la lunga notte della Fanfare con concerti nei sestieri e in piazza.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Ascoli, la musica incontra arte e letteratura: è l’effervescente Festival di Primavera L'EVENTO Ascoli, invasione dei bersaglieri. Fioravanti: «In centro è meglio andare a piedi». Attesa domenica la presenza della premier Meloni

La provincia

Ma torniamo al Maceratese. Nel capoluogo il concerto per le vie ha diffuso la gioia della musica e l'orgoglio di appartenere a una storia gloriosa: a esibirsi la Fanfara di Firenze. L’evento ha radunato cittadini e curiosi anche in altre nove città della provincia. A Caldarola, in piazza Vittorio Emanuele, si è esibita la Fanfara provinciale di Siena. A Loro Piceno, da San Francesco a piazza Leopardi è arrivata la Fanfara di Terlizzi (Bari). A Penna San Giovanni la Fanfara di Casteldaccia (Palermo) si è mossa da piazza del municipio, mentre a Pollenza la Fanfara dell'Etna di Belpasso (Catania) in piazza della Libertà. San Ginesio ha ospitato la Fanfara di Cecina-Lucca in piazza del Municipio e Urbisaglia la Fanfara di Melzo (Milano) in piazza Salvia.

Durante le celebrazioni, oltre 200 cappelli piumati, simbolo distintivo dei Bersaglieri, sono stati presenti non solo in questi Comuni, ma anche al Pincio di Potenza Picena, in piazza del Comune a Montelupone e in centro storico a Montecosaro. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’accoglienza dell’Associazione nazionale Bersaglieri di Macerata presieduta da Carmine Posa. Il centenario dell’Associazione ha coinciso con il 71esimo Raduno nazionale che ha offerto una perfetta sinergia di festeggiamenti e commemorazioni. Cento anni di Anb offrono una lente attraverso cui esplorare e riflettere sull'impatto che i Bersaglieri hanno avuto nel corso degli anni. Una storia intrecciata con quella del Paese negli eventi che hanno modellato l'Italia moderna.