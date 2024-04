CINGOLI Per i ponti del 25 aprile e del primo maggio il Dino Park sarà aperto per accogliere famiglie e visitatori. Si tratta della mostra itinerante di dinosauri “World of dinosaurs” (oltre 50 giganti della preistoria a grandezza reale) aperta al pubblico il sabato e la domenica da metà marzo e che sta spopolando con arrivi da tutte le parti d’Italia, da nord a sud, con oltre 2.500 presenze domenicali. La mostra nei giorni di sabato e domenica rimarrà aperta fino a metà luglio.

APPROFONDIMENTI IL CALENDARIO Festival, visite guidate e fiera dei fiori a Civitanova: al via gli eventi per la bella stagione L'INIZIATIVA Turismo, cresce l’offerta: Palazzo Buonaccorsi si prepara a ospitare una nuova mostra dal 28 giugno al 12 gennaio

L’attrazione

Ma per i bambini accompagnati dai genitori c'è anche un'altra grande attrazione immersa nella natura: il Fiume incantato in località San Vittore di Cingoli, un posto magico, creato da alcuni cittadini della frazione cingolana che hanno trasformato un luogo abbandonato in un luogo fiabesco dove regnano silenzio e pace. Si tratta di un percorso di oltre due chilometri, con tre percorsi con diverse caratteristiche: partiamo da quello naturalistico lontano da strade trafficate dove è incantevole il cinguettio degli uccellini, ma anche il rumore delle cascate, poi quello fiabesco con gli gnomi, dove i bimbi si divertono tantissimo, infine quello sotto al parco della Badia di San Vittore dove c'è il famoso boschetto di bambù. E su prenotazione, contattando l'associazione “Il Fiume incantato”, è possibile fare un'escursione guidata proprio all'interno della Badia.

Il periodo

E in questo particolare periodo vengono riproposte anche alcune importanti aperture museali tra cui la Sala degli stemmi all'interno del palazzo municipale dove son in esposizione i tesori d'arte locale realizzati da Lotto, Bellinzoni e Salimbeni. Per le visite occorre rivolgersi alla biblioteca comunale. Poi c'è il Museo archeologico statale in piazza Vittorio Emanuele e, tra le chiese, la Collegiata di Sant'Esuperanzio e la chiesa di Santa Sperandia dove è custodita l'urna con il corpo della santa compatrona di Cingoli: visibile al pubblico il corpo della santa ancora incorrotto dopo oltre sette secoli dalla sua morte, datata 1276. Un fatto che da diversi decenni sta facendo discutere studiosi ed esperti.