CIVITANOVA A Civitanova sboccia la primavera degli eventi, anche se per quella meteorologica bisognerà aspettare ancora un po’. Tante le manifestazioni in programma fino al ponte della Liberazione. Al Varco sul Mare, ieri, si è chiuso lo spazio dedicato allo street food organizzato dall’associazione culturale “Gente di Strada”, con il patrocinio dell’assessorato al Commercio. Apprezzata, nonostante temperature non in linea con la stagione, la serata di venerdì con musica anni 90.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Fumo alla vecchia fornace, un po' di paura ma fiamme subito domate IL VIDEO C'ERA UN RAGAZZO Il ristoratore Marco Guzzini: «Il volley da sempre è stata la mia casa»

Il progetto

Domani, invece, è in programma il terzo appuntamento del progetto “Un corsaro in forma di rosa” dedicato a Pier Paolo Pasolini e curato da Istituto Superiore Da Vinci, Civitanova Film Festival, Museo Magma e Esteuropa Ovest. Alle 17.30, al teatro Cecchetti, incontro con lo sceneggiatore Maurizio Braucci (Orso d’argento con il film “La paranza dei bambini”) e Ninetto Davoli, grande interprete del cinema pasoliniano. Il 24 e il 25 aprile, invece, torna un classico della primavera civitanovese: il Mare in Fiore.

Si tratta della 13esima edizione della mostra mercato floreale ideata dall’agenzia Mylove eventi con il patrocinio dell’assessorato al Commercio. In questa due giorni, dalle 9 alle 20 sul lungomare sud, ci saranno espositori con piante fiorite, grasse, da frutta, ornamentali, bonsai, artigianato a tema floreale, cucito creativo, fiorati, allestimenti a tema, complementi d’arredo, prodotti alimentari derivati dalle piante, vasi in terracotta, porcellane, vetri decorati, bigiotteria a tema floreale e cosmetica naturale.

Prevista un’area dedicata al buon cibo con prodotti tipici regionali e non solo e animazione per bambini con truccabimbi, mascotte e giochi all’aperto. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, finché possibile. Per l’occasione, chiusa la corsia est del lungomare sud. Si consiglia di utilizzare il parcheggio dello stadio. C’è poi la Pinacoteca Moretti che vuole intercettare le presenze turistiche durante il ponte del 25 aprile. Anche a Civitanova, come nel resto della provincia, gli alberghi hanno avuto molte prenotazioni soprattutto dal nord Italia. Per cui la Pinacoteca, in condivisione con il Comune e con l’azienda Teatri di Civitanova, propone per le strutture ricettive la visita guidata al Museo e al teatro storico Annibal Caro, offrendo così a tutti gli ospiti la possibilità di conoscere una pagina della storia cittadina.

Le strutture

Le strutture ricettive che sono state invitate con una specifica mail, ma anche tutte le altre che vorranno approfittare di questa possibilità, potranno avere informazioni dettagliate e fare le prenotazioni scrivendo a: info@pinacotecamoretti. In tema di teatro, non va dimenticato l’appuntamento di domani e dopodomani al Rossini con lo spettacolo «La mia vita raccontata male” di Claudio Bisio. Attraverso il repertorio letterario di Francesco Piccolo, autore pluripremiato per la sua letteratura, Bisio intraprende un viaggio catturando istanti e situazioni del quotidiano, piccole verità e consuetudini, attimi di felicità, momenti tragicomici e paradossali. Info allo 0733.812936.