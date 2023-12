La routine di bellezza è una cosa seria, e non c’è cosa migliore che prendersi cura di sé tutto l’anno con continuità. Ogni mese sul calendario possiede una propria peculiarità, un piccolo rituale da assolvere per essere più belle, a seconda della stagione. Se a gennaio, con le temperature che si abbassano, l’imperativo è quello di proteggere la pelle dal freddo con trattamenti che la nutrono in profondità, a febbraio, il mese degli innamorati, l’attenzione si sposta sulle labbra, sui piccoli gesti quotidiani che servono per mantenerle idratate e morbide. A marzo, con l’arrivo della primavera, si fa il cambio di stagione con il profumo. Via le fragranze legnose e dolci, che lasciano il posto a essenze dalle note floreali e agrumate. La lotta contro la cellulite inizia in aprile, a colpi di trattamenti d’urto, di creme ed oli da massaggiare, ogni giorno, per favorire la circolazione e rassodare le zone critiche. Per aiutare la pelle a reagire ai prodotti e a prepararsi all’estate, a maggio arriva il momento dello scrub su viso e corpo. Le cellule morte vengono eliminate e anche le tossine, l’epidermide appare così luminosa e levigata, pronta per l’esposizione al sole. A giugno la pelle necessita di protezione dai raggi solari, al mare come in città, è fondamentale uscire sempre con creme o sieri con filtro addosso per non incorrere in scottature. Nei mesi estivi i capelli sono messi a dura prova. Ecco quindi che si ha il bisogno di prendersene cura con maschere e spray per evitare che si rovinino le punte o si secchino troppo. Soprattutto, si cerca sempre di fare pieghe veloci, pratiche e belle senza usare troppo il phon. Salsedine, sudore, abbronzatura fanno sì che spesso si rinunci al make-up o quantomeno che se ne usi il meno possibile. L’ideale è puntare sempre su un trucco light e waterproof, capace di resistere anche ai tuffi in mare e in piscina. Finite le vacanze comincia la lotta ai radicali liberi a suon di prodotti ai polifenoli dell’uva che tanto ricordano la vendemmia. Sieri, creme e speciali messaggi con preziosi estratti dell’uva hanno effetti miracolosi sull’incarnato. È proprio sulla pelle che a ottobre si fanno i conti con i danni che ha fatto il sole o l’invecchiamento cutaneo. È il momento di trattare le discromie, le famigerate macchie, con sieri e creme all’acido glicolico e vitamine. Con l’arrivo dell’autunno la palette del trucco di trasforma e si scurisce. I toni pastello vengono sostituiti da tonalità della terra, dal terracotta al verde bosco, passando per il bronzo, al vinaccia. L’anno è agli sgoccioli e, come sempre, a dicembre è tempo di brillare. Creme e maquillage si arricchiscono di pagliuzze dorate e glitter per sfavillare nella notte. Dai rossetti agli illuminanti, passando per gli ombretti e i blush è tutto uno scintillio ben augurale.

GENNAIO

LA PELLE SENTE PIÙ FREDDO SERVONO CREME IDRATANTI

La Crema Nera Supreme Reviving di Giorgio Armani (434,60 euro) è una crema viso esclusiva la cui formula contiene una delle piante più efficaci in termini di azione rigenerativa. Acclamato per le sue benefiche proprietà medicinali, il complesso di origine vegetale Reviscentalis™ aiuta a potenziare il potere di rigenerazione della pelle e attiva la capacità antiossidante delle cellule per creare uno scudo protettivo contro il freddo, proteggendo in profondità l’epidermide.

FEBBRAIO

NEL PERIODO DEGLI INNAMORATI L’ATTENZIONE È PER LE LABBRA

Ha effetti miracolosi il trattamento labbra con 3D Sculpt Complex di Korff (46,90 euro), che grazie alla Niacinamide e all’estratto di Ginger riempie le micro-rughe, leviga l’epidermide, la ammorbidisce e modella il contorno labbra, apportando un effetto rimpolpante naturale. Se ne consiglia l’applicazione anche lungo le rughe naso labiali. È stato scientificamente provato che applicando questo prodotto 2 volte al giorno per 28 giorni, le labbra appaiono più rimpolpate di oltre il 5%.

MARZO

LA FIORITURA DONA NUOVE FRAGRANZE

Arriva la primavera, ed è tempo di cambiare profumo. Non c’è niente di meglio che riprendere una fragranza iconica e intramontabile come Miss Dior, della maison francese. Una variante di un profumo che è un grande classico Dior, nata nel 1947 a cui poi sono seguite tante versioni. Blooming Bouquet (129,90 euro) è stata creata dal “naso” Louise Turner, e ha note di rosa damascena che incontrano aromi di frutti e un accordo di peonia fresca e carnosa, accentuata da una punta di patchouli.

APRILE

LE GAMBE SONO IN MOSTRA, È ORA DI PENSARE ALLA LINEA

Cuscinetti e buccia d’arancia hanno le ore contate con Ultra Slim Plus di Recharge Me (65 euro) crema corpo ad azione snellente e rimodellante, agisce sugli accumuli adiposi localizzati e resistenti dove è in grado di ottenere una importante reattività da parte del tessuto adiposo. Il burro di karite, l’olio di riso e l’olio di mandorle dolci possiedono proprietà emollienti e restitutive, la forskolina insieme all’arancia amara hanno un’azione snellente e lipolitica mentre la teofillina ha proprietà antinvecchiamento e antiossidanti che conferiscono tono e compattezza alla pelle.

MAGGIO

VIA LE CELLULE VECCHIE LARGO ALLA RINASCITA

Proprio come il corpo, la nostra pelle può risentire della vita quotidiana che la rende meno protetta, stressata e poco compatta al tatto. Nel mese di maggio è tempo di eliminare le cellule morte con lo Scrub Corpo Carciofo de L’Occitane (44 euro) che leviga la pelle del corpo con un’esfoliazione delicata. Da usare prima della doccia, due volte a settimana. Applicare sulla pelle secca e massaggiare dalle estremità del corpo verso il centro, enfatizzando le zone mirate (fianchi, pancia, cosce, ecc.) prima di risciacquare.

GIUGNO

STRATEGIE DI DIFESA DAI RAGGI DEL SOLE

L’imperativo quando inizia l’estate è proteggersi dal sole e inizia la caccia al prodotto perfetto per il proprio incarnato. Il solare bifasico con attivatore di melanina e oro colloidale Twiga by Rougj (52 euro) è una fotoprotezione che unisce la ricchezza dell’olio alla leggerezza di un fluido lasciando la pelle morbida, nutrita e protetta. La formulazione particolarmente idratante contiene Acetil-Tirosina, precursore stabile e idrosolubile della tirosina, che stimola il processo dell’abbronzatura e un estratto di fico d’india dalle capacità idratanti, lenitive, antiossidanti e protettive.

LUGLIO

I CAPELLI RISPLENDONO CON JOJOBA E GIRASOLE

Avere i capelli a prova di salsedine e esposizione al sole, mantenendoli idratati e morbidi si può con il Conditioner marino instantaneo Revlon Spray leave-in (29 euro) che offre protezione dal calore fino a 220º, aumenta la lucentezza, aiuta a districare, riduce l’elettricità statica e lascia i capelli morbidi e setosi. Formulato con anti-radicali liberi e ingrediente Sun Pro-Tech* per fornire protezione UVA e UVB. Tra gli ingredienti, il nuovo Aquamaris Complex, il pantenolo e gli oli di jojoba, girasole e cocco, forniscono protezione UV, idratazione, nutrimento e gestibilità.

AGOSTO

IL TRUCCO RESISTE AI TUFFI NEL MARE

Con l’estate il dilemma se truccarsi o no si accende sempre davanti allo specchio. La risposta è nel make up waterproof, come il mascara che esalta lo sguardo senza sbavature. L’iconico Diorshow Iconic Overcurl (40,99 euro) garantisce una tenuta perfetta per 24 ore. Adatto a diversi tipi di ciglia, è in grado di definire, avvolgere e spiegare in modo estremo. Questo mascara waterproof è infatti sinonimo di volume XXL, ma anche di curve spettacolari e di ciglia modellate a lungo. Arricchito col nettare di cotone, offre alle ciglia un effetto trattante fortificante rendendole più morbide e forti.

SETTEMBRE

TEMPO DI VENDEMMIA CONTRO I RADICALI LIBERI

È tempo di vendemmia anche nella beauty routine. Le proprietà dei polifenoli dell’uva fanno miracoli contro i radicali liberi. L’Olio da Notte Rigenerante della linea Vinosource-Hydra di Caudalie (31,90 euro) agisce durante il riposo notturno per ripristinare la barriera cutanea, nutrire e lenire le pelli sensibili. Composto da 5 oli vegetali essenziali bio dalle proprietà rigeneranti, si fonde con la pelle rendendola più morbida, più confortevole e meno reattiva al risveglio. Tra gli ingredienti principali ci sono l’olio di vinaccioli d’uva, l’olio di jojoba e l’olio essenziale di rosa.

OTTOBRE

VIA TUTTE LE MACCHIE IL VISO SI ILLUMINA

Via le discromia e largo ad un incarnato più uniforme e luminoso grazie ai prodotti anti macchia. Anne Möeller ha pensato al Super Serum Anti-Dark Spots (55 euro), un siero della linea Perfectia, perfetto per correggere e combattere macchie e discromie. La formula contiene un’alta concentrazione di Niacinamide (Vitamina B3), che uniforma il colorito cutaneo, mentre l’acido Azelaico e l’acido Etil-Ascorbico (forma stabile di vitamina C) riducono le macchie scure e incrementa la luminosità. cutanea. In più le radici di liquirizia hanno azione sbiancante.

NOVEMBRE

IL MAQUILLAGE CAMBIA TONI CALDI E INTENSI

Arriva l’autunno e il maquillage abbandona le tinte pastello in favore di quelle più intense e scure. La palette viso e occhi Armonia dei Colori autunno creata per Liu Jo da Rougj (38 euro) cattura le caratteristiche dei colori stagione grazie a sottotoni caldi con contrasti e intensità bassi. La palette è composta da 3 ombretti sui toni del viola melanzana, bronzo perlato e cioccolato caldo, caratterizzati da una texture morbida e vellutata, un bronzer terra cotta ed un illuminante dorato, perfetto per creare un punto luce sia sul viso che sugli occhi.

DICEMBRE

GLITTER SUGLI ZIGOMI PER FESTE BRILLANTI

Dicembre è il mese delle feste e dei buoni auspici ed arriva il tempo di brillare. Ecco quindi che il make up si fa scintillante con glitter preziosi come polvere dei sogni. Con Dreamdust (32 euro) Valentino ha declinato dei glitter per labbra e zigomi, capaci di illuminare tutto il beauty look senza appesantire il volto, ma anzi mantenendo un effetto naturale. L’applicatore integrato permette di applicare e picchiettare facilmente il prodotto su labbra o zigomi per ottenere un look scintillante.