Le mascherine per dormire? Un buon alleato per la nostra beauty. Non servono solo a proteggerci dalla luce per un sonno più riposante ma hanno anche grandi benefici per la pelle. Vediamole insieme.

Di cosa si tratta

Le mascherine per dormire sono pensate per coprire gli occhi in modo soft durante il sonno. L’obiettivo è quello di bloccare la luce favorendo l’oscurità e quindi consentire un sonno ristoratore. Si usano spesso, per esempio, in aereo, in albergo ma anche nella propria camera da letto qualora non fosse dotata di tapparelle o tende oscuranti efficaci. Sono realizzate in varie materiali, in cotone o poliestere ma anche in seta, e sono tra le migliori, o in raso. Alcune hanno imbottiture per un super comfort, altre hanno forme tali da adattarsi n modo perfetto al viso.

I benefici

Nell’ambito della cura della persona, le mascherine hanno un ruolo fondamentale anche sulla pelle. Una delle principali preoccupazioni legate al sonno è la formazione di rughe: dormire con il viso premuto contro il cuscino può causare le cosiddette rughe del sonno e cioè linee che si formano a causa della pressione sul cuscino e del movimento del viso durante la notte. Le mascherine per dormire, soprattutto quelle realizzate in materiali morbidi, riducono questo tipo di stress sulla pelle mantenendo il contorno occhi liscio e privo di pressioni. Va infatti sottolineato che le occhiaie e i gonfiori sotto gli occhi spesso sono l’effetto di un sonno inadeguato e quindi, se si dorme meglio, si riducono anche questi disagi. Tra l’altro, ci sono alcune mascherine che hanno particolari imbottiture, in grado di favorire la circolazione sanguigna nella zona del contorno occhi aiutando così a ridurre i gonfiori. Tra i benefici di questi accessori, c'è anche la protezione dalla luce blu: la nostra pelle è sempre esposta a questo fenomeno che accelera il processo di invecchiamento. Dormire con la mascherina aiuta a proteggere l’area del contorno occhi. Non solo: la mascherina ha tanti benefici anche per chi segue una skincare notturna. Dopo aver applicato sieri e creme, questo accessorio è il top per mantenere i prodotti in posizione e massimizzare la loro efficacia.

L’impatto

Le mascherine hanno un impatto significativo sul benessere. La loro funzione principale è migliorare il sonno creando un ambiente buio poiché l’oscurità favorisce la produzione di melatonina, l’ormone del sonno, che aiuta a regolare il ciclo di veglia-sonno. Se si dorme meglio, si riducono anche i livelli di stress. Un sonno top aiuta anche la salute degli occhi. Questi accessori infatti offrono una protezione in più per i nostri occhi tenendoli al riparo da possibili irritazioni. Per chi, per esempio, dorme in ambienti con riscaldamento o aria condizionata, che possono creare problemi agli occhi, magari seccandoli, la mascherina aiuta a mantenere l’umidità evitando la secchezza oculare. Questo accessorio è poi utile per chi viaggia attraverso i fusi orari o chi svolge lavori notturni.