Il beauty case è un fedele compagno: latte, tonico e sieri per le vacanze. Ecco come riempirlo

Pronte per le vacanze? Non dimenticate, care donzelle, il beauty case delle meraviglie con i must have da portare al mare, in montagna o in città, qualsiasi sia la vostra destinazione. Per mantenere, anche in vacanza, la nostra beauty routine, abbiamo bisogno di pochi ma essenziali prodotti. La base? Il latte detergente, l’acqua micellare, il tonico, il contorno occhi e poi il siero viso e la crema idratante e quella antirughe. Essenziali, appunto. Ma il pacchetto on holiday può essere ben più ampio per quanto circoscritto. Vediamo, allora, di cosa non ci possiamo privare durante le nostre meritate ferie.

La custodia salvatrice

Questa simpatica custodia per cosmetici e prodotti per la persona varia a seconda delle destinazioni, naturalmente.

Make up e dintorni

La beauty routine comprende anche il make up con prodotti base e cioè, per dirla con l’esperta, il mascara waterproof, una matita occhi, piccola trousse con i colori che preferite. Non possono mancare il temperamatite e il rossetto o il lucidalabbra ma anche il correttore, il fondotinta e l’eyeliner. E poi non ci possiamo dimenticare i pennelli come anche spugnette per il fondotinta o i pettini per sopracciglia. Tutto, naturalmente, in formato non troppo ingombrante. In tal senso, si possono utilizzare anche campioncini o flaconcini, magari anche optando per prodotti solidi per sostituire i liquidi, soprattutto nei viaggi in aereo. Qualche consiglio beauty per gli spostamenti anche dei signori uomini; per loro, possono bastare uno shampoo, magari solido, un detergente barba e viso solido. Un mini pacchetto molto easy ma indispensabile.