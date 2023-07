Uomo spende 14mila dollari per trasformarsi in un pastore scozzese ed esce in pubblico: «Ho avverato il mio sogno»

Un giapponese ha speso oltre 14.000 dollari per un costume su misura da pastore scozzese. L'indumento insolito ha contribuito a realizzare il suo sogno di "diventare un animale", ha affermato attraverso il suo profilo Toco online. Il filmato condiviso sul canale YouTube, dove vanta oltre 32.000 iscritti, lo mostra mentre si diverte su un prato e si rotola. Toco ha persino caricato un video di se stesso che si avventura in pubblico come cane per la prima volta.

Il video

La clip è diventata virale e ha collezionato 1,7 milioni di visualizzazioni. Toco ha completato il costume con un'imbracatura legata intorno al suo addome. "Ricordo di aver scritto durante le elementari che volevo essere un cane". Perché proprio un pastore scozzese? A causa della trascurabile differenza di dimensioni tra la razza e gli umani.

L'azienda che ha prodotto il costume

Zeppet , l'azienda che ha prodotto il costume da collie di Toco, afferma che ci sono voluti 40 giorni.