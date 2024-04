Ristoranti leggendari del mondo, l'Italia conta tre posti nella top ten: ecco quali sono le location da non perdere

Bianco come la mozzarella, rosso come il pomodoro e verde come il basilico. Cliché che dipingono la gastronomia italiana agli occhi del mondo che però apprezza la nostra cucina più che mai. La conferma arriva dal podio raggiunto nella speciale classifica di Taste Atlas. La nota guida che raccoglie recensioni e classifiche di esperti e critici gastronomici, ha stilato una lista di 150 ristoranti iconici dove mangiare almeno una volta nella vita. Sono stati selezionati i più importanti per longevità, affidabilità, status iconico del ristorante e delle sue proposte gastronomiche oltre alle valutazioni dei clienti.

Il primo posto

Al primo posto della graduatoria dedicata ai ristoranti iconici nel mondo, Taste Atlas ha messo Figlmüller di Vienna, nato nel 1905 come piccola azienda vinicola e diventato poi il più rinomato ristorante della capitale austriaca.

Dei 23.751 ristoranti tradizionali che servono piatti locali presenti nel database, la guida ne ha selezionati 150, cercando di selezionare quelli più importanti per longevità, affidabilità, status iconico del ristorante e delle sue proposte, valutazioni dei visitatori.

Napoli regna

Più che semplici locali in cui fermarsi a mangiare, sono icone, istituzioni culturali di cui il Paese si può vantare col resto del mondo. L'Italia se l'è cavata molto bene.

Al secondo posto in classifica c'è la Pizzeria da Michele, la più famosa e amata di Napoli. Terzo posto alla Germania, al Hofbräuhaus München locale storico nel cuore di Monaco di Baviera. Al quarto posto c'è un altro locale napoletano, la Pizzeria Gino Sorbillo ai Decumani.

Napoli è in classifica anche con la Pizzeria Starita a Materdei (23esimo posto), l'Antica Pizzeria e Friggitoria Di Matteo (41esimo posto), Da Nennella (126esimo posto).