Yuasa Battery Grottazzolina ricevuta in Regione. Il presidente Acquaroli: «La serie A, un grande exploit»

«Un grande risultato sportivo che rende la Regione Marche tanto orgogliosa. Lo sport di alto livello porta dei benefici a catena anche come presenze, indotto turistico e interesse verso le Marche. Ecco perché oggi mi sento di ringraziare la Yuasa Battery, nelle persone della squadra e della società, per aver centrato la Superlega, un evento storico per la pallavolo italiana perché ottenuto in un paese come Grottazzolina di 3.200 abitanti». Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha ricevuto la Yuasa Battery nel Palazzo della Regione ad Ancona ed è stato un momento per certi aspetti storico per la società grottese