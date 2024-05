FANO Un pilota fanese nelle Frecce Tricolori. Il capitano Luca Battistoni, 31 anni, inizierà a breve l'addestramento per entrare nella formazione 2025 ed è il quarto marchigiano nei 63 anni della pattuglia acrobatica nazionale.

I complimenti e l'orgoglio

«Mi complimento con lui, la sua stoffa si vedeva già quando frequentava la scuola di volo a Fano», dice Giordano Filippetti, ora esaminatore per l’Ente nazionale dell’aviazione civile. Battistoni si appresta dunque a entrare in un novero cui hanno accesso i migliori piloti militari. Fieri di Battistoni l’ambiente aeronautico fanese, lo sport cittadino e anche chi lo conosce: «Orgoglioso di essere tuo amico, Luca», si legge nella pagina di La Fano che ci piace o non ci piace.

«Complimenti a Luca Battistoni, uno dei nostri», rilancia (sempre su Facebook) un saluto della società Adriatica & Borgo Volley, che ricorda il giocatore «centrale con ottime prospettive», ora destinato ai comandi di un Mb 339, aereo di produzione italiana su cui volano le Frecce Tricolori. Ma del giovane pallavolista colpivano soprattutto «la sua determinazione, la precisione nel rispettare gli impegni, la correttezza e l’educazione. Doti non comuni tra gli adolescenti sia di allora che di oggi».

Le doti mostrate

Doti che sono senz’altro tornate utili al momento di seguire la disciplina rigorosa richiesta a un pilota militare. In più Battistoni ha in sé il Dna dell’aviatore. È infatti il nipote del compianto Luigi Ferri, fanese campione di volo, e seguiva il nonno sull’aereo fin da quando era bambino. Ha potuto così conoscere una realtà aeroportuale che gli ha permesso di maturare e consolidare una passione divenuta professione: 107° Club Frecce Tricolori (Battistoni ne è socio), Avio Club Fano e Flying Work per fare degli esempi.

L'attesa a Fano

«È un po’ di tempo - prosegue Adriatica & Borgo Volley - che aspettiamo Luca in palestra per incontrare i ragazzi e per raccontarci tutto della sua incredibile esperienza. Un percorso che sia di esempio e di ispirazione per il loro futuro. Luca rappresenta l’esempio concreto che i sogni si possono realizzare, come ha fatto lui, con passione, impegno e tanta dedizione». Battistoni è istruttore della scuola di volo Eagles Aviation Academy, che prepara piloti civili e che insieme con l’Aeroclub vuole riportare le Frecce a Fano.