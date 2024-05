ANCONA - Il vaccino antimeningococco B sarà previsto e raccomandato non solo per i bambini nei primi mesi di vita, com’è stato finora, ma anche per gli adolescenti. Quello contro il papilloma virus (anti-Hpv) sarà gratuito per le donne fino a 30 anni, anziché 26 come ora. E sarà utilizzato in via esclusiva il vaccino anti Herpes Zoster ricombinante, per garantire una migliore efficacia.

Sono tra le novità del Piano Vaccinale 2023-2025, adottato dalla Regione Marche in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 2 agosto 2023 che ha approvato il “Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e il nuovo Calendario nazionale vaccinale.

«Sono previsti inoltre - informa una nota della Regione - un miglioramento dell’offerta per soggetti fragili e loro conviventi, per le persone più a rischio per professione, condizioni e comportamento, o che devono vaccinarsi per motivi di esposizione a rischio infettivo».

Il ministero

Come da indicazioni ministeriali, cambiano anche le tempistiche di somministrazione dei vaccini raccomandati, con un aumento delle co-somministrazioni. «Questo garantirà una copertura vaccinale - spiega ancora la regione - completa e tempestiva riducendo il rischio di infezione, ma servirà anche a limitare il “drop-out” (il fenomeno del non completamento di un ciclo vaccinale) e contribuirà a ridurre gli accessi agli ambulatori vaccinali aumentando contestualmente la disponibilità di slot.

Il Piano Vaccinale, coordinato dall’assessorato alla Sanità attraverso ARS Marche, aggiorna il precedente 2017-2019 e si allinea al Piano Nazionale per il mantenimento dello stato polio free, l’eliminazione di morbillo e rosolia, il rafforzamento della prevenzione del cancro alla cervice uterina e delle altre malattie HPV correlate. Per raggiungere i target di copertura vaccinale verranno rafforzate le reti di prevenzione e favoriti percorsi per la popolazione ad alto rischio ma anche per i gruppi difficilmente raggiungibili. «Tra gli obiettivi prioritari - spiega la Regione - c’è il miglioramento della sorveglianza delle malattie prevenibili tramite vaccino, la promozione della comunicazione ma anche della cultura della vaccinazione e di una formazione specifica».

I documenti relativi alla strategia vaccinale regionale ed alla guida completa per gli operatori sono stati elaborati dal Gruppo Tecnico Regionale Vaccini e strategie di Vaccinazione, recentemente aggiornato con decreto del Direttore ARS. Ne fanno parte operatori del settore ed esperti in tema di vaccinazioni (i direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica delle AST, operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, rappresentanti di Univpm).