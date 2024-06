San Bendetto, Nicola Pandolfi si è spento a 71 anni. La città piange lo storico gestore di "Sotterranea": «Ci hai regalato felicità»

SAN BENEDETTO - «Resteranno indelebili le giornate passate in sotterranea a giocare a biliardino, ad ascoltare le tue barzellette e vedere i tuoi giochi di magia». In tanti a San Benedetto piangono la morte di Nicola Pandolfi, ex gestore della mitica sala giochi Sotterranea all’angolo tra via Curzi e via Mazzocchi in pieno centro. «Siamo cresciuti con te con la sala» scrivono sui social ex ragazzi che oggi hanno tra i 50 e 60 anni visto che la struttura è stata aperta dal 1978 al 2014. Un luogo, quello della sala giochi che ha attirato più di una generazione.

Sportivo, portiere per l’esattezza, e maestro di arti marziali, così veniva ricordato ma anche appassionato di astronomia. Tra i tanti che l’hanno conosciuto addirittura Dustin Hoffman che una sera si presentò nella sala giochi durante una pausa delle proiezioni di Alfredo, Alfredo che si stava girando in Ascoli. Altri tempi quando sì c’erano il biliardo e i primi giochi elettronici ma i ragazzi dovevano uscire dalle proprie camerette per socializzare e smaltivano a piedi le pizze di Mimmo lu zozzo. Il funerale si terrà domani, alle ore 10 nella chiesa dei Padri Sacramentini dove la salma arriverà dall’ospedale civile. Pandolfi lascia la moglie Silvia, la figlia Diletta, il figlio Marino e la sorella Giuliana.