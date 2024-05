FANO La polizia locale ha individuato l’autrice del danneggiamento di una autovettura regolarmente in sosta su via Filzi e di un secondo veicolo. Nello specifico un 40enne domenica sera intorno alle 19 aveva parcheggiato la propria autovettura in via Filzi. Nell'andare a riprenderla, dopo un paio d'ora circa, l'amara sorpresa: l'autovettura era stata danneggiata con gravi danni nella parte anteriore laterale destra.

Un testimone presente ai fatti, prontamente si attivava prendendo la targa al volo dell'auto danneggiante e lasciando un biglietto sotto al tergicristallo. Da visura risultava una Mercedes il cui proprietario risiede nei pressi di Pescara, mentre l'auto danneggiata era stata descritta una Smart. In realtà il numero di targa era stato annotato erroneamente. Da verifiche incrociate dei dati e da indagini del personale di polizia locale, si riusciva a rintracciare la Smart che risulta essere di proprietà di una donna 40enne fanese. Da ulteriori indagini in loco risultava che la medesima Smart aveva danneggiato anche un'altra autovettura parcheggiata poco più avanti. Fondamentale è stato l’accertamento svolto con il sistema di video sorveglianza.



Scontro tra auto e camion



Inoltre, la polizia locale ieri ha rilevato un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 in via Roma vicino rotatoria del Pincio: una Citroen condotta da una donna fanese di 63 anni è andata a collidere con un autocarro, condotto da un uomo di 55 anni di Falconara, che aveva stessa direzione e circolava su file parallele nella sua corsia. A seguito dell'urto, la donna riportava lesioni, apparentemente non gravi.