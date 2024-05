Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, oggi, il decreto con il quale, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del lavoro.

L'elenco completo

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: Lucia Aleotti , Industria farmaceutica (Toscana); Eufrasio Anghileri , Industria siderurgica, (Lombardia); Giovanni Arena , Commercio grande distribuzione (Sicilia); Pietro Beccari , Industria moda e design di lusso (Estero); Marina Elvira Berlusconi , Industria Editoria, (Lombardia); Paolo Bertazzoni , Industria Elettrodomestici (Emilia-Romagna); Maria Chiara Boni , Industria moda e abbigliamento (Lombardia); Giorgio Campagnolo , Industria abbigliamento sportivo (Veneto); Carmine Caputo , Industria alimentare molitoria (Campania); Caterina Imelde Caselli , Industria discografia, (Lombardia); Carlo Cimbri , Terziario assicurazioni (Emilia-Romagna); Graziano Giordani , Artigianato ricami, (Venarotta, Marche); Raffaella Leone, Terziario cinematografia (Lazio); Matteo Bruno Lunelli , Vitivinicolo spumanti (Trentino-Alto Adige); Fausto Manzana ,Terziario servizi informatici (Trentino-Alto Adige); Giuseppe Marino , Industria ferroviaria, (Piemonte); Francesco Giovanni Muntoni , Terziario alberghiero, (Sardegna); Duilio Paolino , Industria macchinari agricoli, (Piemonte); Vito Antonio Primiceri , Terziario credito, (Puglia); Fabio Ravanelli , Industria cosmetica (Piemonte); Edoardo Roncadin , Industria e commercio prodotti surgelati, (Friuli-Venezia Giulia); Enrico Samer , Terziario logistica ( Friuli-Venezia Giulia); Antonio Serena Monghini , Industria energetica petrolio (Emilia-Romagna); Giovanni Sgariboldi , Industria cosmetici e profumi, (Lombardia); Aquilino Carlo Villano , Industria aerospazio, (Campania).

Chi è Graziano Giordani

Graziano Giordani, dalla sua Venarotta, ha conquistato le grandi metropoli mondiali. Ha saputo negli anni tessere una rete di rapporti commerciali di primo piano nel campo della moda internazionale, arrivando ben presto a collaborare con i brand più prestigiosi e apprezzati al mondo con la sua “Graziano Ricami”.

«Dopo il diploma sono entrato a far parte di un’importante azienda attiva nel campo delle macchine per cucire industriali – aveva ricordato durante una premiazione organizzata dalla Cna -. All’epoca mi occupavo della manutenzione dei primi grandi telai arrivati dal Giappone nelle Marche e in Abruzzo. Successivamente, nel 1987, ho deciso di avviare un’attività insieme ad altri due soci, ma poi le nostre strade si sono divise per via di alcune differenze di vedute: il mio obiettivo è sempre stato raggiungere un target alto attraverso la qualità, altri invece privilegiavano la quantità. Sono ripartito da zero. Sono stati anni molto duri, ma con grande grinta e senza mai mollare sono riuscito a conquistare la fiducia dei principali marchi dell’epoca. Collaborando con stilisti diversi, poi, il passaparola ha fatto sì che le maison premiassero la mia creatività e la mia costanza. È vero, lavoriamo ai capi più importanti al mondo in un piccolo paese di provincia. Spesso sento dire che se mi trasferissi a Milano, per fare un esempio, le cose potrebbero andare ancora meglio, ma personalmente sto bene a Venarotta, nel mio paese. Spaziamo da Roma a New York, passando per Milano, Londra e Parigi. Abbiamo la fortuna di operare in un territorio bellissimo: certo, siamo un po’ fuori mano anche per via della mancanza di collegamenti all’altezza, ma quando stilisti e direttori artistici delle principali maison del pianeta vengono da noi rimangono incantati. Ho un archivio che racchiude 35 anni di lavoro, con tutti i capi realizzati dagli inizi ad oggi».