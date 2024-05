CIVITANOVA È arrivato nell’ospedale di Civitanova nel 1998, da allora il dottor Stefano Pucci dirige l’unità operativa di Allergologia, eccellenza non soltanto marchigiana ma anche extraregionale. «L’avventura civitanovese - dice Pucci - inizia un po’ per caso, dopo che era saltato il progetto di lavoro e quindi il mio trasferimento, all’Unità di Allergologia dell’ospedale di Verona. Subito dopo arriva la proposta di lavoro a Civitanova che mi viene formulata da Mascaro e Mannucci, rispettivamente il direttore generale e il direttore sanitario dell’azienda».

L’ambulatorio

«L’Allergologia - ricorda - nasce in un piccolissimo e angusto ambulatorio in quanto l’ospedale a quei tempi era un cantiere aperto e nel giro di pochi mesi, tuttavia, si è verificata una significativa e, anche per il sottoscritto, inaspettata domanda di visite e prestazioni. A seguito della sempre maggiore richiesta, negli anni sono stati assunti nuovi specialisti, personale infermieristico e creati nuovi spazi. Attualmente l’organico è composto da sette specialisti, sette infermieri, un operatore sociosanitario: anche grazie alle numerose donazioni, abbiamo strumentazioni di primo livello».

Un reparto attrattivo, c’è una grande richiesta: «Siamo arrivati lo scorso anno a quota 19.500 presenze. In un centro di queste dimensioni ogni anno ci devono essere nuovi obiettivi da raggiungere. La nostra unità operativa si occupa di Allergologia a 360 gradi: dalle ipersensibilità di tipo respiratorio e cutanee a quelle da farmaci, alimenti, punture di insetti. Tra i nuovi obiettivi la priorità è sicuramente quella di ottimizzare la gestione delle nuove terapie con farmaci biotecnologici, che rappresentano una vera rivoluzione. Dovrà anche essere mantenuta una continua collaborazione con i medici di medicina generale e con quelli che operano nella nostra Ast».

E la carenza di medici specialisti? «Per quanto riguarda la nostra branca, a mio personale parere, il problema maggiore riguarda la formazione universitaria che, salvo rare eccezioni, non è adeguata e risulta insufficiente per agevolare i giovani specialisti nell'inserimento nel mondo del lavoro».

Le novità

Le novità sul fronte delle terapie: «Tutte le allergopatie hanno un importante impatto sulla salute e incidono negativamente sulla qualità della vita, sull’attività lavorativa e scolastica. È fondamentale che lo specialista allergologo sappia delineare e realizzare il migliore percorso diagnostico, terapeutico e preventivo in linea con quanto richiesto dalla medicina di precisione, tematica molto attuale in questi tempi. Attualmente disponiamo di farmaci innovativi e con un eccellente profilo di efficacia e sicurezza che, nel rispetto della appropriatezza prescrittiva, sono in grado di controllare la quasi totalità delle allergopatie». Lavoro, ma anche soddisfazioni: «Un momento importante e di grande soddisfazione è rappresentato dall’inaugurazione, nell’estate 2020, del nuovo e attuale reparto».