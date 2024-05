Fano, visto turistico per spacciare cocaina, sperona i poliziotti per fuggire: 23enne albanese in manette

FANO - Fano, spaccia cocaina nel parcheggio e sperona i poliziotti per fuggire, 23enne in manette da parte della polizia del commissariato di Fano, che trova anche lo stupefacente nella sua camera d'albergo.

La Polizia di Stato ieri ha tratto in arresto a Fano un 23enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato di Fano nel corso degli ultimi servizi di pattugliamento e controllo delle periferie della città, notavano la presenza, in zona Falcineto, vicino all’ingresso della superstrada, nell’ampio parcheggio lì presente, alcuni movimenti sospetti. Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato notavano un’autovettura sospetta che decidevano di fermare per un controllo. L’autista, solo a bordo del veicolo, tentava la fuga collidendo con le due auto dei poliziotti ma veniva subito bloccato e trovato in possesso di 5 grammi di droga, del tipo cocaina, suddivise in altrettante dosi. Lo straniero risultava aver fatto ingresso in Italia a fine aprile, per turismo, prendendo alloggio, fino a fine maggio, presso un hotel nel circondario, con l’intento di massimizzare al massimo l’attività di spaccio su Fano. La perquisizione effettuata dagli agenti del Commissariato permetteva di rinvenire, nascosti all’interno della camera dell’hotel, ulteriori 60 grammi di cocaina, una parte dei quali già suddivisa in dosi, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga e 1300 euro in contanti, a conferma dell’attività di spaccio.