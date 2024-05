ANCONA - Pronti. Partenza. Via. Entro l’autunno, la Regione aprirà i cordoni della borsa targata Fondi europei per altri tre bandi destinati alle imprese e allo sviluppo economico. Linfa vitale per un tessuto produttivo, quello marchigiano, in forte difficoltà.

Il cronoprogramma

Ad aggiornare la road map dello stato di avanzamento della programmazione europea 2021/2027 è l’assessore al Bilancio Goffredo Brandoni, che annuncia le tre nuove misure pronte a partire: «Partiamo da un bando da 13 milioni di euro destinato alle attività di internazionalizzazione delle aziende. A stretto giro ne arriveranno altri due: 9,5 milioni di euro per start up e innovazione e 3,6 milioni per i progetti di filiera». Quelli con imprese grandi e strutturate che fanno da traino alle più piccole.

Il nuovo corso

A un anno e quattro mesi dal kick off dei Fondi europei, sono state attivate risorse per 417 milioni di euro, pari al 49% del totale. A correre più velocemente è proprio quel Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) che ha visto le Marche arrancare nello scorso settennio, anche per effetto delle risorse per la ricostruzione post sisma aggiunte in corsa. Della dotazione totale di 564 milioni di euro (al netto delle risorse per l’assistenza tecnica) sono stati attivati interventi per 291 milioni di euro (52%). Si va dal bando da 54 milioni per incentivare la ricerca e lo sviluppo delle imprese ai 21 milioni a sostegno degli investimenti delle Pmi, passando per i 28 per i progetti di innovazione, i 20 per l’accesso al credito ed i 25 per le strategie di sviluppo urbano.

Il tesoretto

Un pacchetto di misure avviato anche grazie al cofinanziamento regionale pari a 132 milioni di euro. Al Fesr si affianca l’Fse+ (Fondo sociale europeo). In questo caso, sul totale di 284 milioni di euro, ne sono stati impegnati 126 (circa il 45%). Del pacchetto fanno parte i 19 milioni di euro per i tirocini di inclusione ed i 21,4 milioni per le borse di ricerca e lavoro nelle imprese, gli 8 milioni per le borse di studio destinate agli studenti marchigiani (di cui 3,5 andranno alle studentesse che si vogliono iscriversi ai corsi STEM, cioè alle discipline scientifiche e tecnologiche). Bisognerà poi vedere se questa mole di fondi si trasformerà davvero in una crescita economica per le Marche in transizione.