L'addio alla Borsa di Tod's avverrà il 7 giugno. A seguito della proceduta congiunta da 44,32 milioni di euro per l'acquisto delle azioni Tod's (a 43 euro l'una) non conferite all'opa, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle azioni del gruppo della moda dalle negoziazioni su Euronext Milan nelle sedute del 5 giugno e 6 giugno.

Il delisting

Il delisting, ossia l'addio alla quotazione, avverrà a partire dalla seduta del 7 giugno spiega in una nota Tod's per conto di Crown Bidco, il veicolo che ha lanciato e mandato in posto l'opa.