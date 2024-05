FANO - Piove sul bagnato per i servizi dell'ospedale Santa Croce . Da domani resterà chiuso nella giornata di sabato il day Hospital oncologico. Lo annuncia un cartello all'ingresso della sezione fanese dell'unità operativa complessa di oncologia, al piano terra del blocco B1 del Santa Croce.

Il servizio

Il provvedimento assunto dalla direzione del reparto (ieri la responsabile Rita Chiari non è risultata rintracciabile perché in questi giorni non è in servizio) è annunciato per il periodo estivo. Il motivo sarebbe l'aspettativa dal lavoro per maternità di una dottoressa in servizio a Fano (complessivamente l'unità operativa conta 16 medici), ma verosimilmente la misura è funzionale anche ad assorbire la fisiologica riduzione del personale per le ferie estive. In ogni caso, questa è la prova di quanto l'organico sia all'osso per le esigenze del servizio.

Oltre alla funzionalità complessiva di oncologia, la chiusura penalizza in particolare i pazienti impegnati con il lavoro nei precedenti giorni feriali della settimana, i quali approfittano dell'apertura del sabato, dalle 8 alle 14, per sottoporsi a visite o terapie ambulatoriali programmate o per soddisfare esigenze di salute contingenti, contando sulla familiarità con il servizio, invece di rivolgersi al pronto soccorso.

I disagi

Chi frequenta il day Hospital di oncologia, che dal lunedì al venerdì è aperto dalle 8 alle 19, testimonia come il sabato mattina in quei locali passino molte persone. A Fano il servizio, oltre alle tipiche attività terapeutiche e ambulatoriali, svolge la funzione di consulenza per i reparti di degenza dell'area medica dell'ex azienda Marche Nord, che restano allocati al Santa Croce, e anche per il pronto soccorso, che è fisicamente prossimo. Invece, a Pesaro, dove l'Unità operativa complessa opera anche con i posti letto della degenza ospedaliera nella sede di Muraglia, la struttura è distante qualche chilometro dal pronto soccorso, sito nella zona centrale della città, in via Oberdan.

La critica

La chiusura arriva giorni dopo la denuncia sulla riduzione dei servizi al Santa Croce del direttore di senologia, Cesare Magalotti (in lista per il consiglio comunale con il Pd), il quale ha segnalato come a causa della prevista chiusura nei prossimi pochi mesi delle sale operatorie non sarà in grado di operare per il tumore al seno 16 pazienti a settimana. Il candidato sindaco del centrodestra, Luca Serfilippi, ha replicato uno stretto giro che forse Magalotti non è aggiornato perché lo scorso «16 maggio c'è stata la selezione per i nuovi anestesisti che sostituiranno quelli in uscita a garanzia dell'attività dei blocchi operatori e non solo».