ANCONA - Destinazione: vacanze. La programmazione estiva dell’aeroporto Sanzio porta con sé una serie di collegamenti - tra novità e riconferme - perfetti per chi stesse progettando un viaggio. Da domani partiranno, per esempio, i voli targati Volotea verso la new entry Atene, con costi dei biglietti a partire da 31 euro. Fino al 3 luglio, le rotazioni per la capitale greca saranno il mercoledì e il sabato. Poi, dal 7 luglio al 1° settembre, si passerà a mercoledì e domenica per ritornare alla rotazione originaria dal 4 settembre al 5 ottobre. Se i risultati in termini di passeggeri saranno positivi, il collegamento potrebbe anche essere riproposto nell’estate del 2025. Sempre da domani sulle ali di Volotea si potrà decollare alla volta di Olbia.

Le date

Un gradito ritorno (anzi, ormai una garanzia della summer season del Sanzio) che sarà operato - a partire da 24 euro - il martedì e il sabato dal 1° al 30 giugno e dal 1° settembre al 5 ottobre, mentre nel periodo tra il 1° luglio e il 30 agosto la città sarda sarà raggiungibile il martedì e il venerdì. Altra re-entry è quella per Dusseldorf, come sempre garantita da Ryanair: anche in questo caso si riparte da domani e fino al 30 settembre la città tedesca sarà collegata alle Marche il martedì e la domenica a partire da 32 euro. Entra invece a stagione estiva iniziata il raddoppio su Londra targato easyJet. Atterraggio all’aeroporto di Gatwick (a differenza della rotta operata da Ryanair che si ferma a Stansted). Il volo sarà operato dal 24 giugno al 30 agosto il lunedì e il venerdì. C’è poi un’ultima novità 2024 che, pur non rientrando nella programmazione estiva, darà soddisfazioni ai vacanzieri marchigiani.

La capitale catalana

Dal prossimo 8 novembre si potrà volare alla volta di Barcellona con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. E ancora una volta è Volotea a operare la rotta, arrivando a sette destinazioni dal Sanzio: oltre alla capitale catalana e alle già citate Atene e Olbia, inanella le perle Parigi, Catania, Palermo e Cagliari. Buon viaggio.