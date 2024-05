Massimo Seri, dopo dieci anni alla guida del Comune di Fano lei tenta l’elezione al Parlamento di Strasburgo con Azione: che cosa può portare in Europa il sindaco della terza città delle Marche?

«Un'esperienza importante perché i sindaci hanno quel pragmatismo che non tutti coloro che rappresentano le istituzioni europee posseggono. Esperienze come la mia sono un valore aggiunto anche perché il comportamento delle città determina per oltre il 60% il successo di tutte le strategie di programmazione. Penso che i sindaci siano quelli che più di altri hanno capito l'importanza del ruolo che l'Europa gioca nei confronti dei territori, dei cui fabbisogni e istanze sono portatori».

Peraltro, a lei non manca una visione transnazionale essendo dal 2016 membro del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa e dal 2022 presidente del Forum delle città adriatiche e ioniche. Che cosa le hanno insegnato questi ruoli?

«Mi hanno fatto capire l'importanza che l'Europa ha per i territori e per i governi locali e soprattutto l'importanza di avere persone che credano nell'Europa, che si candidino per andare nel Parlamento di Strasburgo allo scopo di rimanerci, come intendo fare io, e non per occupare un posto e rientrare il prima possibile in Italia, magari nel Parlamento di Roma».

Si dice che l’Italia conti poco nell’Unione Europa?

«Questo è un dato oggettivo, purtroppo abbiamo un record negativo: siamo il 25esimo Paese sui 27 membri come influenza sui processi decisionali della Ue. Questo significa che non svolgiamo fino in fondo il nostro ruolo e posso dire di averlo toccato con mano proprio in questi organismi europei, dove c’era una latitanza, prima che arrivassimo noi. Invece, negli ultimi 8 anni gran parte degli ordini del giorno e delle proposte recavano la firma della delegazione italiana».

Qual è la posta in gioco delle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno?

«Questa forse è l'elezione europea più importante e non tutti lo hanno compreso. Sarà uno spartiacque tra chi vuole un'Europa più integrata e chi la vuole meno coesa. Io parto dal presupposto che se vogliamo un'Italia più forte e territori più forti occorre avere un'Europa più forte».

In virtù delle sue esperienze, cosa pensa che debba essere cambiato nell’Unione Europea?

«Innanzitutto, occorre riformarne l’organizzazione, per renderla più efficiente e democratica, dall'eliminazione del diritto di veto dei singoli Paesi membri alla concessione del potere di iniziativa legislativa autonoma al Parlamento, considerando che è l’unico organismo Ue eletto direttamente dai cittadini (ora il Parlamento ha solo la facoltà di chiedere alla Commissione di presentare una proposta, ndr)».

Per le Marche che cosa potrebbe fare di più l’Ue?

«È importante avere un rappresentante delle Marche a Strasburgo perché l’Unione Europea può aiutare la nostra regione a uscire dal suo isolamento per le infrastrutture materiali e anche per quelle tecnologiche accelerando l’innovazione».

Lei corre per il partito di Calenda, che è impegnato a superare lo sbarramento del 4%, in una Circoscrizione con Toscana e Lazio ben più popolose: nelle Marche non si elegge un parlamentare europeo da 20 anni, a Fano da 30. Pensa di avere qualche chance?

«In un partito del 4% i voti che occorrono per l’elezione sono più bassi rispetto ai partiti maggiori, si recupera anche il gap rispetto alle regioni più grandi. La differenza la fa il voto dei marchigiani, per cui la partita è tutta aperta».