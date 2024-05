FANO- È stato uno dei problemi evidenziato in seno alla programmazione della Festa dei Popoli con le sue ripercussioni di ordine sociale, ma anche di ordine pubblico. Parliamo della presenza del nostro territorio dei cosiddetti minori non accompagnati, di quei ragazzi cioè che pur non avendo ancora raggiunto la maggior età, da soli hanno lasciato la loro famiglia residente in altri Paesi e sono venuti in Italia per costruirsi un futuro migliore.

La preoccupazione

Tuttavia, in questi ultimi tempi, il fenomeno ha assunto una piega che sta creando una certa preoccupazione. «L’incremento degli arrivi di minori tunisini e nord africani in genere – ha evidenziato la coordinatrice dell’Ambito territoriale sociale 6 Roberta Galdenzi – ci sta fornendo elementi per sospettare che alle spalle di questa immigrazione ci sia una realtà diversa da quella motivata dalla povertà, tale da far immaginare l’esistenza di una vera e propria tratta di minori finalizzata a obiettivi di illegalità, tipo spaccio di droga e prostituzione. Un’impressione che è più di un’impressione, convalidata anche da valutazioni tratte nell’ambito di un confronto con le associazioni Free woman e On the road di Ancona». Mentre tra Senigallia e Falconara sarebbe più presente il fenomeno della prostituzione, nel Fanese è più praticato lo spaccio della droga; quello spaccio che spesso è origini di conflitti e aggressioni tra bande rivali, come emerso recentemente alla ribalta della cronaca cittadina. Ma anche loro sono vittime. «Si tratta di una gioventù – ha aggiunto Roberta Galdenzi – resa essa stessa schiava per attività illegali, orchestrata da una retrostante mentalità criminale». Il problema si fa più acuto nel momento in cui questi ragazzi diventano maggiorenni, età in cui perdono quei benefici sociali di cui hanno usufruito nel momento in cui sono sbarcati nel nostro Paese.

Il Comune di Fano, capofila dell’Ambito territoriale sociale 6 è titolare del servizio di seconda accoglienza per minori tra i 16 e i 18 anni di sesso maschile denominato “Gomena”, di cui la cooperativa Labirinto è ente gestore. Attualmente il Comune di Fano ha in carico 16 minori non accompagnati ospiti della comunità sita in località Belgatto e una media di ulteriori 10 ragazzi collocati nelle strutture educative della Regione Marche e territori limitrofi anche di altre regioni, per una presenza mensile media di circa 25 ragazzi. L’obiettivo di ogni percorso di accoglienza è il raggiungimento dell’autonomia per ciascun ospite, percorso che passa attraverso l’apprendimento della lingua italiana, la formazione professionale, il lavoro e l’autonomia abitativa.

L’attività del Comune

Il nodo più critico, soprattutto negli ultimi anni, resta l’autonomia abitativa stante la difficoltà diffusa a reperire alloggi in affitto sul libero mercato. Non manca l’orientamento e l’accesso ai servizi del territorio, così come la formazione e qualificazione professionale. Non è comunque un percorso facile, nonostante l’impegno degli operatori sociali, quello che viene condotto all’interno dei centri di accoglienza. Un giovane di 16 anni non è più un adolescente, è già formato, ha una sua individualità e i suoi scopi da raggiungere .