FANO Maestro di tennis accusato di atti sessuali su alcuni allievi minorenni, ieri il pubblico ministero ha chiesto la condanna a più di 6 anni di carcere. Il caso era esploso nel febbraio 2023 a seguito della denuncia di tre ragazzini nei confronti dell’istruttore argentino 37enne, Juan, del circolo tennis di Fano, in zona Trave.

I reati contestati, che si basano sulle indagini della polizia di Stato, riguardano palpeggiamenti e toccamenti che gli allievi avrebbero subito anche nelle parti intime da parte del maestro che li frequentava pure oltre l’impegno sportivo. Contatti fisici come il toccamento di una coscia o sfioramenti di labbra quando gli allievi entravano nella sua auto per essere accompagnati ai tornei.



L’indagine



I racconti sono stati confermati nel corso dei tre incidenti probatori che si sono succeduti nei mesi scorsi. Tutti in audizione protetta, dietro il paravento per evitare contatti con il maestro presente in aula. I ragazzi, che all’epoca dei fatti avevano 12, 13 e i 15 anni (due oggi sono maggiorenne), hanno detto che sarebbero stati destinatari di attenzioni non gradite persino sotto la doccia durante le trasferte. Avrebbero raccontato anche di palpeggiamenti nelle parti intime. E di un bacio in bocca. Si è parlato anche di una "prova di guida". Un ragazzino, al tempo dei fatti, 12enne, dopo esser stato indotto a salire sulle gambe del maestro di tennis al posto di guida, sarebbe stato toccato ripetutamente nelle parti intime. Tanti anche i messaggini inviati via social col suo telefonino ai tre minorenni, con la scritta "te quiero", ti amo.

Attenzioni rivolte anche durante i momenti conviviali dopo i tornei. Il modus operandi sarebbe stato simile con tutti tanto da lasciare gli allievi in uno stato emotivo di disagio. L’istruttore, già sentito durante l’interrogatorio di garanzia di febbraio 2023, si era difeso dicendo che sarebbe stato affettuoso con tutti perché è argentino e nel suo Paese le persone sono più espansive. Ha negato ogni atto sessuale, parlando solo di abbracci e contatti calorosi. E sulla “prova di guida” ha detto che non poteva salire sulle sue gambe perché non c’era spazio.

L’avvocatessa Cristiana Ugolini, che assiste il maestro di tennis, ha fatto emergere il fatto che uno dei ragazzini avrebbe cercato il maestro per delle lezioni anche la scorsa estate, già dopo i fatti. I ragazzi sono assistiti dagli avvocati Cristiana Cicerchia e Simone Candelora che si sono costituiti parte civile chiedendo 100 mila euro di risarcimento. Una terza vittima è assistita da Irene Ciani che ha chiesto 40 mila euro di risarcimento. Ieri il pubblico ministero Ernesto Napolillo ha chiesto 6 anni e 4 mesi di condanna. La sentenza del giudice Giacomo Gasparini è prevista a giugno.