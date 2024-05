Furgone contro Tir, tragedia sulla Statale 76 (chiusa per 3 ore): morto Valerio Spanu, ex candidato sindaco. Traffico in tilt a Fabriano

ANCONA Un grave incidente, è avvenuto oggi (30 maggio), intorno alle 11.30, sulla statale 76 all'altezza di Fabriano, in direzione Ancona. Nello scontro è morto Valerio Spanu, 50 anni, ex consigliere comunale a Panicale, provincia di Perugia, candidato a sindaco nel 2014 con il Movimento 5 stelle.

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime informazioni, a causa dello schianto un furgone sarebbe finito sotto un Tir. Sul posto si sono portate le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e mezzi dei vigili del fuoco di Jesi e Fabriano. Si è anche alzata in volo l'eliambulanza.

Pesanti le conseguenze sul traffico, lunghe code si sono formate sulla statale 76. A seguito di incidente al km 17,500, è stata temporaneamente chiusa al traffico, la carreggiata in direzione nord, della strada statale 76 "della Val D'Esino" nel comune di Fabriano.

Nel sinistro le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un furgone e uno dei conducenti è deceduto. Il traffico è stato deviato sulla viabilità provinciale.

La vittima

Sul posto anche le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

La vittima è Valerio Spanu, 50 anni, ex consigliere comunale a Panicale, in provincia di Perugia, candidato a sindaco nel 2014 con il Movimento 5 stelle. Era alla guida di un furgone che ha tamponato il tir che procedeva nella sua stessa direzione di marcia, verso Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza dello svincolo Fabriano est direzione Ancona, i vigili hanno estratto il conducente deceduto. Successivamente è stata messa in sicurezza l’intera zona dell’intervento. La ss76 è rimasta chiusa per circa tre ore.