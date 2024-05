ANCONA - Incidente ad Ancona​. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 9.30 circa per un incidente stradale in via del Castellano che ha visto coinvolta un'auto e un camion. La squadra dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario per estrarre la persona alla guida dell'auto e ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti.

«Abbagliato dal sole»