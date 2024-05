I colori e la natura della Nabibia valgono il viaggio. È il Paese con la più bassa densità di popolazione al mondo, ci sono tre abitanti ogni Km quadrato. E da questo dettaglio è ben chiara la bellezza incontaminata a cui si va incontro durante un viaggio. Un’esperienza memorabile che se ben pianificata permette di ottimizzare spostamenti e godersi i paesaggi, andando ad esplorare più natura possibile. Il miglior ricordo si avrà se il viaggio è in auto.

Il self drive

L’aeroporto internazionale Hosea Kutako è a circa 45 km a est della capitale Windhoek. Da qui è possibile noleggiare l’auto, perché è il mezzo ideale per avventurarsi in un viaggio on the road. La Nabibia è uno dei pochi luoghi in Africa dove il self-drive è consigliato. La macchina perfetta? Una 4x4. Le strade sono asfaltate nelle grandi città e lungo la costa, il resto della nazione è invece caratterizzato da strade sterrate che si snodano attraverso vasti e incredibili paesaggi. La guida è a destra. Essendo situata a sud dell’Equatore, la Nabibia è la meta ideale quando in Italia è estate, ma lo è anche a dicembre. Gli abitanti della Nabibia sanno come essere utili ai turisti che viaggiano in autonomia su quattro ruote: se li vedono in difficoltà non si tirano indietro. È buona norma anche offrire il proprio soccorso se si vede una macchina ferma a bordo strada. Le stazioni di servizio sono rare, ed è quindi necessario rifornire la benzina prima di arrivare alla riserva. Rifornirsi anche di contanti, in quanto l’utilizzo di carte è limitato e lasciare mance è una consuetudine. Un utile suggerimento riguarda i bagagli: proteggere le valigie nel bagagliaio con sacchi di plastica evita che la polvere invada tutto. Prima di iniziare l’avventura è utile procurarsi una sim telefonica locale, anche se sarebbe ancora meglio noleggiare un telefono satellitare per le emergenze: è molto utile perché non c’è linea lungo i tragitti.

Dove dormire, come mangiare

Il miglior modo di affrontare un viaggio in Nabibia è con spirito avventuriero. Appurato che le distanze tra una località e l’altra sono notevoli, arrivando anche a 450 km, nella mappa ecco cosa poter segnare. Sesriem è il punto d'accesso al Parco Nazionale di Namib-Naukluft, la porta d'ingresso per il Deserto del Namib e per le famose dune di Sossusvlei, è un'area perfetta per gli appassionati di fotografia astrale. Da ammirare è la costa Cape Cross Seal Reserve nella Skeleton Coast, che ospita la più grande colonia al mondo di foche del Capo. Twyfelfontein è invece una valle famosa per le sue antiche incisioni rupestri, patrimonio dell'Unesco. Ethosha National Park è ideale per i Safari. Per dormire da vacanzieri in Nabibia, si va dai lodge di lusso come al Twyfelfontein Country Lodge, al camp con tenda. Per i pasti è consigliabile richiedere alle strutture ricettive un lunch box e molta acqua!