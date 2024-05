Siamo ormai entrati nella primavera e, con l’arrivo delle prime, luminose giornate di caldo, cresce la voglia di uscire e ritrovarsi con amici per qualche scampagnata e qualche momento di spensierato relax. Cosa c’è di meglio, allora, di potersi godere un buon drink, magari in un locale elegante, con una bella selezione di distillati e personale adeguatamente formato? Ecco dunque un viaggio nel mondo della mixology.

Il tour

Siamo partiti da Ancona, per incontrare Stefano Conte, head bartender della The Begin Hotel, società che possiede diverse realtà albergiere, tra cui il Seeport ed il Seebay di Ancona. Dal prestigioso hotel nel cuore della città dorica, l’esperto barman si gode una meravigliosa vista del porto di Ancona, sorseggiando il suo cocktail preferito, un dry Martini, «il re dei drink», disegnando la nuova drink list che ci accompagnerà nell’estate 2024. Protagonista assoluto è il nuovo cocktail «Le botaniche e il mare», un viaggio attraverso la città di Ancona per raccontare e valorizzare il territorio, con un progetto che prende il nome di Indigeno. Ostriche dell’Adriatico provenienti direttamente dal Passetto e capperi selvatici, prelevati dal Parco del Cardeto, infusi con il Noilly Prat, pregiato Vermut francese; a completare il corredo aromatico e di struttura del drink, anche Scriptorium, un gin marchigiano, prodotto a Corridonia, che utilizza botaniche coltivate localmente. Il tutto viene versato direttamente sull’ostrica prima di esser servito, per portare con sè tutti i profumi del mare. «Per l’altro nostro hotel - il Seebay di Portonovo - stiamo collaborando con La Collina dorata, realtà di Offagna che ci fornisce la lavanda del Conero, da cui estriamo l’essenza per costruire un altro drink, Autoctono, con rosolio al bergamotto, succo di limoni che arrivano direttamente dalla nostra terrazza di Portonovo del Seebay ed il celeberrimo Tanqueray Ten», ci spiega sempre Stefano, che quest’anno festeggia i suoi 28 anni di attività. Hanno da poco celebrato il primo anno di apertura ad Ancona, invece, Leonardo Spoletini e Danilo Carra, con il loro Out Of. I due, amici da tutta la vita, sono cresciuti insieme e insieme si sono avvicinati al mondo della mixology, aprendo, nel 2015, a Senigallia, un locale divenuto in pochi anni punto di riferimento per chiunque desiderasse bere bene.

Il trasferimento

L’esondazione del Misa, a settembre del 2022, li ha portati alla decisione di lasciare la città delle stelle, per tornare a casa, nel capoluogo, ripartendo dallo storico Bar Veneto. Qui si sono rapidamente imposti come un cocktail bar/american bar, di riferimento, che vede la mixology come punto di forza, con grande attenzione anche al mondo del vino, soprattutto regionale. Il loro drink per la bella stagione è un un classico rivisitato, si tratta del drink noto come “Last world”, che prevede gin, maraschino, lime e chartreuse, shakerato in coppetta, fresco e bilanciato, per giungere al “Lost word”, in un gioco di parole che altro non è che una versione sour a base gin, fresca e ideale per l’estate. Al posto del maraschino, il gin viene infuso con la camomilla, per poi aggiungere sciroppo alla camomilla, lime fresco e, in sostituzione della chartreuse, il Madame Milù, un liquore italiano a base di erbe (tra cui melissa e camomilla), per completare il tutto con qualche goccia di albume, per renderlo sour».