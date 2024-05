Il profumo del mare si intreccia all’enogastronomia. Ed è così che va in scena il primo weekend di Tipicità in Blu 2024. Un’edizione da mare a mare, un significativo coast to coast di Ancona. Dopo il taglio del nastro di ieri, il calendario ha preso il via. Fino al 24 maggio ci sono 30 eventi in programma dislocati su quattro location del capoluogo dorico: Arco di Traiano, Mole Vanvitelliana, Marina Dorica e il Passetto.

Il raddoppio

“Mare, un laboratorio di futuro” è il tema che guida questa edizione n.11. «Quest’anno abbiamo alzato l’asticella di Tipicità in Blu, rinnovato la formula e raddoppiato le giornate, passando da quattro a otto ¬ – afferma Angelo Serri, Direttore di Tipicità – Il percorso della Blue Way, che include anche mostre e visite guidate, inizia con un Festival dal taglio popolare, nel primo fine settimana, arrivando poi alle giornate della blue economy caratterizzate anche dall’inedita sfida “quarantotto ore per decifrare il mare”, con l’innovativo Hackathon». Coinvolti, per tutta la durata della kermesse, anche i locali della città: in quelli aderenti al circuito “Menu in Blu ed Aperiblu”, proposte gastronomiche con al centro il sardone. Oggi e domani tutto ruota a Marina Dorica, con un programma pop di eventi ed iniziative dedicati al racconto del mare attraverso i suoi sapori. Acquacoltura, specie aliene in Adriatico, Verdicchio e vini marchigiani, stoccafisso e tante altre gustose curiosità in blu.

Il programma di oggi

Il primo appuntamento di oggi è alle 10,30 allo Yacht Club con un evento dedicato all’acquacoltura e al quale parteciperà il giovane chef Paolo Pistola di Sefro. Alle 13,30 torna la suggestiva Sailing Chef, la regata enogastronomica che vede impegnati gli equipaggi nella preparazione di gustosi manicaretti a base di pesce dell’Adriatico e prodotti della biodiversità. Alle 17,30 apertura Tipicità Village, fino alle 20, con banco d’assaggio dei vini marchigiani. “Premium experience: il Verdicchio impossibile” è l’appuntamento per veri gourmet condotto dal giornalista Gioacchino Bonsignore, alle ore 18 al Club Amici del Mare. Al centro dell’evento c’è il Cenobita di Fattoria Coroncino, un vino con un gusto fumè, dalla tiratura limitata e che racchiude la storia di una stagione difficile: con un piatto speciale sarà celebrato dallo chef Davide Moioli di Cantiano. Alle 19, stesso Club, la tradizione dello stoccafisso in chiave wellness con “Stockfit”, per confronto e degustazione tra le versioni proposte dall’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana e Piatto Sano.

E domenica

La mattina ha inizio con la regata Conerissimo, per la quale il popolo della vela si radunerà sulle banchine, nel mezzo della regata tante saranno le iniziative, degustazioni e momenti di approfondimento. Alle 17 alle 20 sarà operativo Tipicità Village. Alle 17 al Club Amici del Mare saranno protagoniste le specie aliene dell’Adriatico tra cui il granchio blu, con lo chef Paolo Antinori. Alle 18, al Club, l’attenzione sarà dedicata alla cucina anti spreco per valorizzare il pesce dell’Adriatico, in compagnia dello chef Gianmarco Di Girolami.