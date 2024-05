Internazionali di Roma, il programma di giovedì 9 maggio: al centrale debutta Nadal. Poi anche Sonego, Arnaldi e Nardi

Non è stata una giornata semplice al Foro Italico: il ritiro di Berrettini è arrivato anche un poco in maniera inaspettata soprattutto dopo le sue parole di due giorni fa. Niente da fare per il tennista romano, ci ha provato, senza dubbio, ma i guai fisici hanno avuto la meglio. Al suo posto ripescato Wolf, che se la vedrà con Napolitano. Quindi niente derby. Domani però, giovedì 9 maggio, arriva il momento dei big. Al Centrale infatti debutta Nadal, e a seguire sempre sullo stesso campo sarà il turno di Arnaldi e di Sonego. Andiamo a vedere, quindi, il programma completo della giornata.

CAMPO CENTRALE

Non prima delle 13:00 Bergs-Nadal

A seguire Machac - Arnaldi

non prima delle 20.30 – Lajovic vs Sonego

GRAND STAND ARENA

Ore 11.00 Koepfer-Vavassori

a seguire – Osaka - Kostyuk

a seguire – Gauff - Frech

a seguire – Altmaier -Nardi

a seguire – Struff -Cachin

CAMPO PIETRANGELI

Ore 11.00 – Seyboth Wild - Barrere

a seguire – Napolitano - Wolf

a seguire – Bogdan - Vondrousova

a seguire – Draper - Coric

a seguire Navarro - Badosa

COURT 12

Ore 11.00 Kudermetova -Kerber

a seguire – Roger - Zheng

a seguire – Muller - Fucsovics

a seguire – Osorio - Keys

COURT 1

Ore 11.00 – Popyrin - Medjedovic

a seguire – Haddad Maia - Wang

a seguire – Putintseva - Stephens

a seguire – McDonald - Karatsev

COURT 2

Ore 11.00 – Kasatkina - Maria

a seguire – (28) Cirstea - Fruhvirtova

a seguire – Ruusuvuori - Giron

COURT 13

Ore 11.00 – Hijikata -Munar

a seguire – Avanesyan - Cristian

a seguire – Carballes Baena - O’Connell

COURT 4

Ore 11.00 – Shnaider - Samsonova

a seguire – (Q) Sasnovich - Alexandrova

a seguire – (Q) Moreno de Alboran - van de Zandschulp