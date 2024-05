PESARO E’ stata una salvezza che ha messo a serio rischio le coronarie di tutto l’ambiente vissino la sesta consecutiva centrata dai pesaresi, che si ricorderanno a lungo questo palpitante playout di ritorno con la Recanatese. Ne porterà i segni per un po’ anche fisicamente Roberto Stellone, presentatosi in sala stampa claudicante.

APPROFONDIMENTI PLAYOUT SERIE C Pucciarelli al 95', esplode il Benelli a tempo scaduto: si salva la Vis Pesaro (4-3). Recanatese in Serie D



«Le coronarie hanno retto»

«Le coronarie incredibilmente hanno retto, è lo strappo muscolare che di sicuro si è riaperto con quello scatto dalla panchina al 4-3 di Pucciarelli – racconta il quasi quarantasettenne tecnico romano della Vis -. Lì per lì non ho visto nemmeno chi avesse segnato, ma solo che la palla era entrata. Ho avuto la fortuna di vincere due campionati, però la gioia di oggi è indescrivibile. Forse anche per come è venuta la partita: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 loro e noi coi cambi finiti perché avevo dovuto togliere Nicastro per un dolore al petto e Molina, che era anche ammonito, non ne aveva più. In quel momento eravamo stremati, ed il 3-3 con quel gran gol di Sbaffo, secondo me, ad un’altra squadra l’avrebbe stesa. I ragazzi invece ci hanno messo l’anima, sono andati oltre alla fatica, oltre agli schemi, non so più nemmeno come giocavamo come modulo. Un grandissimo cuore, questi ragazzi vanno ringraziati. Ci abbiamo comunque creduto, ed è anche merito dei nostri tifosi che al 3-3 della Recanatese non hanno rumoreggiato continuando al contrario ad incitarci. Per, cui quando quella palla è entrata, è stata un’esplosione di gioia. C’era pure mio figlio qui, che, anche se era piccolino, penso non abbia esultato così nemmeno per la promozione dalla B alla A. Ed è stato emozionante vederlo avvicinarsi a me con le lacrime a fine partita».

«Ero fiducioso»

Stellone è visibilmente entusiasta ma pacato, come non aveva fatto trapelare preoccupazione dopo la sconfitta per 1-0 nella sfida di andata al Tubaldi. «Maschero bene – commenta sorridente l’ex attaccante, che da allenatore portò il Frosinone dalla C alla A -. La partita di Recanati l’avevamo analizzata ed avevamo fatto qualcosa di sbagliato, però al di là della delusione per la sconfitta ero consapevole che l’1-0 era un risultato ribaltabile. La Carrarese una ventina di giorni prima aveva preso quattro gol in un tempo con la Recanatese, quindi volevo assolutamente evitare di fare la partita di ritorno con un doppio svantaggio. Un gol lo riesci a trovare, rimontarne due sarebbe invece potuto diventare difficile. Anche perché parliamo di un avversario che, come noi del resto, non mi capacito perché sia stato costretto a giocarsi la salvezza ai playout. Non è infatti una cattiva squadra, ma nel calcio è capitato anche a me, sia da giocatore che da allenatore, di cominciare una stagione magari con un obiettivo importante e poi non avere dei risultati. E’ perché certe dinamiche si devono incastrare, cosa che alla fine è riuscita a noi all’ultimo minuto oggi. Di questo sono felicissimo, però il prossimo anno si dovrà senza meno soffrire meno».

«Contento di restare»

La permanenza in C significa in effetti conferma sulla panchina biancorossa per Stellone, sulla base degli accordi presi al suo approdo a Pesaro il 31 marzo scorso. «Adesso ci godiamo questa salvezza e sono felicissimo di ripartire dall’inizio dell’anno, perché questa cosa mi manca da 8-9 anni – commenta il diretto interessato guardando avanti -. Quando hai la possibilità di farlo dal ritiro, con una società sana, un’ossatura di squadra importante di giocatori che fanno al caso nostro, sicuramente l’ambizione deve essere quella di non soffrire come si è sofferto quest’anno. Poi strada facendo ci porremo degli obiettivi, ma quello primario è lavorare, lavorare, lavorare e cercare di migliorare ciò che si è fatto in questa stagione».