PESARO Tutte le favole hanno un lieto fine, fino al 94' ce l'aveva anche la Recanatese, ma quel farabutto di un destino ha voluto che Pucciarelli strappasse quell'ultima pagina lasciando in lacrime una realtà intera che dopo appena due anni di Serie C, dovrà già salutare il professionismo. «Così fa molto male, è dura accettare una sconfitta del genere per come è maturata - dice il direttore tecnico José Cianni visibilmente provato dopo aver versato una quantità indescrivibile di lacrime -. Ci dispiace tantissimo. Ci tenevamo a raggiungere questa salvezza, per noi stessi e soprattutto per tutti quei tifosi che non ci hanno lasciati soli nel momento più difficile della stagione. Ci tenevo a ringraziare tutta la città di Recanati che ci ha dato sostegno in questo periodo e ha riempito il settore ospiti di Pesaro. Negli anni poco feeling, chissà possa essere l'inizio di una vicinanza molto importante». Se di rapporti vogliamo parlare, uno su tutti potrebbe essere stato il crocevia cruciale di questa stagione, quello che legava (troppo) Giovanni Pagliari alla società giallorossa. «E' una retrocessione che sento tanto mia - prosegue Cianni -. Obiettivamente dovevo capir prima che qualcosa era finito con il mio amico, Giovanni Pagliari che ringrazierò sempre per tutto quello che ha fatto qui. Forse ho fatto finta di non vedere quello che invece era ovvio. La scelta di cambiare allenatore andava presa prima. E' un errore che un professionista non deve fare. Poi eravamo riusciti a mettere in piedi la baracca».

Filippi mago a metà

Avete presente un mago quasi perfetto durante la presentazione del numero e poi toppa il finale dove tutti restano delusi? Ecco la rappresentazione dell'avventura di Filippi a Recanati. Non aveva di certo la bacchetta magica Giacomo Filippi per poter cambiare questa Recanatese figlia delle scelte di mercato dettate dal suo predecessore, aveva la possibilità di salvarla ieri ma la scelta di chiudersi (cambio Melchiorri?) non ha pagato. Bacchetta magica funzionante solo in casa, fuori trend da retrocessione ed è arrivata. «Filippi va ringraziato per il lavoro svolto - prosegue Cianni - se dobbiamo pensare solo alla partita odierna non dovevamo perdere, ma è stato un po' il film di tutta la nostra stagione con alti e bassi continui che alla fine abbiamo pagato. Incassiamo il colpo, bisogna saper anche perdere. Ora ci prendiamo del tempo per ragionare e smaltire questa delusione. Così è il calcio e così è la vita.

Sbaffo che cuore

Era la sua giornata perfetta, tripletta con due rigori e un'incornata di testa per il gol del 3-3 da stropicciarsi gli occhi. Nel momento più importante della stagione si è preso la squadra sulle spalle e l'ha portata a un passo dalla salvezza con i fatti. «E' l'uomo simbolo di questa squadra e di questa città. L'ascesa della Recanatese è iniziata con il suo arrivo. La scorsa estate aveva tantissime richieste, è rimasto a Recanati perché legato alla maglia e al territorio. Spero resti con noi. Non finiremo mai di ringraziarlo». Con mente più lucida e quando si avrà un quadro più chiaro della situazione, la Recanatese non si farà trovare impreparata qualora dovesse esserci una possibilità di provare a restare in C.

L’aggressione

Momenti concitati anche a distanza di molti minuti dal termine della partita e lontano dal Benelli. I quattro pullman dei tifosi della Recanatese sono stati bersaglio di un agguato da parte dei tifosi della Vis Pesaro che li hanno attesi all'ingresso del casello autostradale con petardi, bengala e ogni tipo di oggetto in loro possesso. Risultato? Un vetro rotto e tanta paura a bordo, dove c'erano anche famiglie con i propri bambini appartenenti al settore giovanile giovanile giallorosso.