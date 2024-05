Sassaiola contro i bus dei recanatesi: sfondato un vetro, terrore a bordo. Colpito il pullman dei bambini del settore giovanile

RECANATI Attimi di terrore a bordo dei quattro pullman che avevano portato i tifosi della Recanatese ad assistere alla gara di ritorno playout decisiva per la permanenza in Serie C tra Vis Pesaro e Recanatese. I mezzi, mentre stavano lasciando Pesaro, stasera, sono stati bersaglio all'ingresso del casello autostradale di un vero e proprio agguato premeditato da alcuni tifosi della Vis Pesaro.

L'aggressione

Hanno agito da una strada secondaria adiacente al casello.

Petardi, bengala e ogni tipo di oggetto contundente che poteva recare danni ai bus. A bordo c'erano anche famiglie con bambini al seguito. Uno specifico era adibito proprio a loro ed è stato quello ad avere la peggio. Dopo essersi goduti le gesta del Re Leone Sbaffo e accettato l'amaro verdetto del campo, si son ritrovati catapultati in un vero e proprio incubo. Proprio un pullman dove c'erano i piccoli tifosi giallorossi, ha riportato un danno al vetro che è andato in frantumi dopo il lancio di un oggetto non ben identificato. A bordo dei bus c'erano anche storici tifosi anziani della Recanatese che da anni seguono assiduamente allenamenti e partite della propria squadra del cuore. Le immagini in serata hanno fatto subito il giro del web. Sconcertati i genitori dei piccoli: «Abbiamo avuto tanta paura!», scrivono alcune mamme sui social. In serata è arrivata anche la condanna del sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Quello che è successo dopo la partita di stasera è vergognoso. Pochi cretini, che non rappresentano i tifosi pesaresi e la città, hanno assalito un pullman di famiglie pieno di bambini di Recanati. Con questo gesto ignobile hanno rovinato una serata, che doveva essere di festa. Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà alle famiglie di Recanati e alla Recanatese». Per fortuna che le schegge del vetro non hanno ferito nessuno. La polizia è al lavoro per identificare gli autori del vile attacco.