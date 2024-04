Influenza, contagi anche a maggio. Pregliasco: «Con questi sbalzi meteo i virus non mollano»

L'inverno che non vuole lasciarci e un anticipo d'estate che ha sorpreso tutti: questo è ciò che sta caratterizzando l'attuale stagione primaverile, rendendola particolarmente imprevedibile. Dopo giorni di caldo insolito per il periodo, il freddo è tornato a farsi sentire in molte regioni, con l'estate che potrebbe tornare a fare capolino già dal fine settimana. Questi sbalzi climatici non sono solo un fastidio per chi deve scegliere ogni giorno cosa indossare, ma rappresentano anche un terreno fertile per i virus respiratori, che trovano in queste condizioni il luogo ideale per proliferare. Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, conferma che questi sbalzi di temperatura stanno contribuendo a prolungare la stagione influenzale ben oltre i suoi limiti temporali abituali. In un'intervista rilasciata all'Adnkronos Salute, il dottor Pregliasco ha sottolineato come l'alternanza tra caldo e freddo abbia impedito una discesa significativa della curva delle sindromi simil-influenzali, prevista tra circa tre settimane, dunque a maggio già inoltrato.

L'avvertimento del medico

«L'influenza e il Covid ci sono ancora, ma a tenere banco - precisa - sono soprattutto virus “cugini” come rhinovirus, adenovirus, coronavirus non Sars e metapneumovirus: quelli protagonisti di inizio e di fine stagione».