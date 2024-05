Domani, martedì 7 maggio 2024, dalle ore 9.30 alle ore 14.00 con il Comune di Bologna, l’Ordine degli Architetti di Bologna e Anci, nella Sala Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’Enea inaugura la prima tappa del roadshow “Humanising Energy. Nuove Energie Sostenibili per la Rigenerazione Urbana”.

La giornata di Bologna, inaugurata alla presenza di Anna Laura Boni, Assessora alle Relazioni Internazionali e Cooperazione del Comune di Bologna, di Mario Cucinella, Founder & Design Director di MCA - Mario Cucinella Architects, di Marco Filippucci, Presidente Ordine Architetti di Bologna, di Veronica Nicotra, Segretaria Generale Anci, Andrea Cignarella, Responsabile del Centro Ricerche Enea Bologna e di William Brunelli, Club degli Energy Managers Confindustria, vede la partecipazione anche di Ilaria Bertini, Direttrice dell’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ Enea.

Bologna è la prima giornata formativa del Road Show targato Italia in Classe A, il programma nazionale per la formazione e informazione sull’efficienza energetica, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato dall'Enea; a cui seguiranno Pescara, Foggia, Milano, Venezia e Torino. Il tour nasce dai risultati della ricerca del progetto DE-Sign e promuove l’analisi dei temi congiunti della riqualificazione energetica del costruito e della rigenerazione urbana, sottolineando l'urgente necessità di adottare un nuovo modello culturale di progettazione.

«Il Road Show DE-Sign punta a stimolare una riflessione critica e fornire spunti per la creazione di progetti di riqualificazione innovativi, promuovendo un approccio integrato alla costruzione di città resilienti e sostenibili. Per raggiungere gli obiettivi comunitari e nazionali il ruolo dei professionisti è sempre più centrale per il miglioramento della sostenibilità energetica nella progettazione dell'ambiente edificato, e una visione congiunta su questo tema diventa la chiave per far progredire il modo in cui l'edilizia guarda le sfide della decarbonizzazione attraverso anche una programmazione territoriale bottom-up».