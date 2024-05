Il risveglio muscolare è un’attività fisica, per meglio dire un insieme di attività fitness, da svolgere il mattino, appena svegli, per attivare i muscoli. Si tratta di una serie di esercizi fondamentali per affrontare in modo dinamico la giornata. Il risveglio, infatti, consente di far riprendere il corpo a funzionare in modo corretto. Sono esercizi molto semplici, di ginnastica dolce, studiati per coinvolgere mente e corpo. Comunque, fitness. Il tutto tramite una generale ossigenazione dell’organismo, utile per eliminare le tossine.

Di cosa si tratta

Il risveglio muscolare rientra nella categoria degli allenamenti dolci, con esercizi semplici e leggeri, che vanno bene a qualunque età. Alcuni di questi esercizi sono vicini allo stretching, altri allo yoga e, comunque, si tratta sempre di tecniche molto easy. L’obiettivo infatti è quello di risvegliare la muscolatura così da migliorare anche le condizioni psico-fisiche; in quest’ottica, la muscolature viene riattivata in modo soft ma deciso, evitando eventuali traumi legati a movimenti troppo bruschi. La pratica del risveglio è consigliata in particolare a chi soffre di mal di schiena, a chi ha uno stile di vita sedentario, a chi desidera iniziare la giornata con energia ma anche a chi poi va ad allenarsi in palestra proprio per avere, successivamente, una maggiore concentrazione e forza maggiore nonché la certezza di avere i muscoli già stirati e quindi pronti per il workout più strong. Per il risveglio, si può ricorrere allo stretching ma anche ad una corsetta o una camminata all’aria aperta. Sarebbe bene far diventare questo “fitness” una vera e propria routine perché ci consente di ridurre lo stress, attivare e tonificare i muscoli e di iniziare con gioia la giornata.

I benefici

La ginnastica dolce mattutina ha molti benefici. Anzitutto, ci permette di rilasciare endorfine perché, è noto, l’attività fisica migliora sempre l’umore favorendo il rilascio degli ormoni della felicità, quindi, una maggiore salute psico-fisica perché prendersi del tempo per svegliarsi fa bene a tutto il corpo e poi diminuisce lo stress e migliora anche il tono muscolare, stimola l’energia e l’attivazione del metabolismo. Il programma di fitness mattutino deve essere semplice e veloce e anche un risveglio muscolare a letto può essere positivo poiché anche sdraiati si possono fare degli esercizi. Risvegliando i muscoli ad inizio giornata, restano rilassati per tutto il dì; il risveglio aiuta a migliorare l’equilibrio della colonna vertebrale ma fa diminuire anche il senso di irritabilità mattutino, molto frequente. E poi, appunto, si combatte la sedentarietà perché i muscoli vengono spinti a riattivarsi e mettersi in moto , come il metabolismo. E’ un allenamento progressivo per tutto il corpo che lavora su coordinazione, tonificazione, resistenza nonché allungamento muscolare.

L’allenamento

Tra le diverse modalità di allenamento mattutino c’è lo yoga con alcune posizioni che aiutano a rimettersi in moto oppure c’è la camminata all’aria aperta , magari veloce o una corsetta di circa 30 minuti. Se invece si preferiscono gli esercizi, si può iniziare con lo stretching e quindi allungando i muscoli, quelli della schiena prima di tutto ma anche il collo e le spalle e il corpo stesso mettendo le gambe unite e tese. E poi si possono eseguire sequenze di movimenti che aiutano ad aumentare in modo graduale la frequenza cardiaca. Tra gli esercizi che dovrebbero far parte del programma di risveglio muscolare, ci sono per esempio i crunch e gli addominali in generale come il plank, che fa bene a tutto il corpo, anche alla schiena ma occorre prestare attenzione alla postura perché, in caso contrario, si rischia.