Insegnamento e inclusione: il Kung Fu è una disciplina per tutti

Conosciute in occidente con il termine “Kung Fu”, le arti marziali cinesi hanno una tradizione millenaria che affonda le proprie radici in pratiche e discipline fisiche, mentali e spirituali. Il Kung Fu è, infatti, molto probabilmente una tra le più antiche forme di meditazione e lotta che l’uomo abbia codificato ed è stata utilizzata per millenni per ricercare l’equilibrio, per conquistare e per difendere la propria vita e quella dei propri cari.

Corpo e spirito

Provando a rintracciare un significato completo, si può indicare il Kung Fu come disciplina che racchiude la dedizione del corpo e dello spirito in un allenamento costante ed impegnativo. Una definizione che fa ben intendere come in Cina il termine Kung Fu resti generico e talvolta non direttamente associabile all’arte marziale, definita in molti altri modi, mentre in Occidente, tenda ad essere erroneamente confuso come un semplice insieme di metodi di combattimento sorti in varie regioni della Cina e dai quali hanno avuto origine moltissime altre arti marziali orientali.

Questa arte marziale fornisce a chi la padroneggia gli strumenti tecnici per superare le proprie fragilità, per migliorare se stessi e in caso di necessità avere la meglio in uno scontro fisico. Intensi ed estenuanti allenamenti resero leggendaria l’abilità degli antichi praticanti che, grazie alla pratica e alle innumerevoli ripetizioni, assimilavano il Kung Fu tanto da renderle parte delle proprie reazioni inconsce e istintive.

Benessere ed equilibrio

Codificato seguendo le leggi della natura e della fisica, secondo una precisa conoscenza del corpo e dello spirito umano, nei secoli il Kung Fu è stato fortemente influenzato da religioni e filosofie, dal Buddhismo Chan, al Confucianesimo fino al Taoismo.

Una “contaminazione” che ha permesso all’arte marziale di avere come fine ultimo la ricerca del benessere e della salute della persona, che lavora per migliorarsi e favorire la propria evoluzione, evitando tanto di essere feriti da un avversario, quanto di auto-danneggiarsi con una pratica scorretta o con uno stile di vita sbagliato.

Per queste ragioni, il Kung Fu è divenuto un prezioso strumento di educazione e di crescita personale, con un lavoro che non è solo sul fisico ma agisce sulla persona a 360 gradi. Ed è per questo che è fondamentale affidarsi a chi questa disciplina la fatta propria, prodigandosi ogni giorno per trasmetterne i valori e i preziosi insegnamenti a chi decide di praticare.

Insegnamenti e virtù

Parliamo di maestri come Maurizio Cini, che pratica del Kung-Fu all’età di 12 anni e con le 35 sedi della Scuola Nove Armonie ASD è punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Nata nel 1998, la scuola punta a trasmettere i valori autentici dell’arte marziale, come strumento per conoscere se stessi, i propri pensieri, il proprio corpo e la propria natura e, non punta a essere strumento per prevalere sull’altro. Basandosi sui principi della medicina tradizionale cinese, la pratica del Kung Fu e del Tai-Chi-Chuan insegnati da Cini contribuiscono a migliorare il proprio stato di salute fisico e mentale.

Il nome Scuola Nove Armonie rappresenta le nove virtù che un praticante di arti marziali cerca di sviluppare dentro di sé. Virtù come Umiltà, Rispetto, Rettitudine, Fiducia, Onestà, Volontà, Pazienza, Perseveranza e Coraggio, che trovano spazio anche nel logo della scuola e che sono nove, al pari degli stili praticati, che spaziano dal T’ai-Chi-Chuan al Fut-Gar, dal Wing-Chun al Tang-Lang, Siu-Lam-Jow, Hung-Gar, Hop-Gar, Choy-Ley-Fut e C’ha-Kung-P’o.

Si-Fu (Maestro) Cini insegna l’arte marziale cinese e tibetana a centinaia di allievi in Italia e all’estero, cercando di trasmettere la propria passione. L’elevato livello di insegnamento è garantito dal supporto di un corpo insegnati altamente professionale, aggiornato e formato, così da rendere la Scuola Nove Armonie una delle realtà più affermate e professionali del panorama mondiale.

Inclusività e benessere

La scuola ha nei suoi punti di forza una grande capacità di rivelarsi inclusiva e aperta a tutti. Tra i valori fondanti anche il non mettere mai in competizione gli allievi, generando così un clima di umiltà, in perfetto allineamento con i valori degli insegnamenti.

La capacità dell’allenamento di rigenerare corpo e mente trova piena realizzazione nell’accostamento di stili esterni e interni, che permettono di lavorare sul corpo e sullo spirito. Ai già citati stili cinesi e tibetani, la scuola affianca proposte si studio di tecniche di meditazione e di lavoro interno come T’ai-C’hi-Chuan, stili Yang, Sun e Kao, e lo Yantra Yoga Tibetano.

Opportunità per crescere

Grazie a questo approccio, l’arte marziale viene vista come opportunità unica di crescere insieme, eseguendo tecniche spesso in sincronia con il resto degli studenti, come se si fosse un unico “corpo”. Questo è reso possibile anche dall’apporto degli allievi più avanzati, che guidano i principianti, creando un ambiente di mutuo incoraggiamento per l’evoluzione tecnica e spirituale. Le barriere di età, forma fisica e genere vengono abbattute, sublimando la volontà di evolvere che è essenza stessa del Kung Fu, arte che celebra la pace e l’unità.

Durante l’anno, il Maestro Cini offre anche sessioni di allenamento intensive, o di stage, così da focalizzarsi sui vari stili marziali. Questi eventi sono occasione unica per interagire con tutti i praticanti della Scuola Nove Armonie, approfondendo non solo le tecniche marziali, ma anche i principi spirituali ed etici che guidano la vera pratica del Kung-Fu. Per conoscere le date degli stage, entrare in contatto con la scuola, ottenere informazioni o iscriversi ai corsi è possibile vistare il sito internet www.9armonie.net. Novità anche su Instagram e Facebook. Informazioni via mail a info@9armonie.net.