Il segreto del benessere psichico ed emozionale? È racchiuso in un sorriso. Dall’antica tradizione taoista cinese arriva la Meditazione del Sorriso Interiore, pratica sviluppata dal maestro taoista Mantak Chia negli anni ‘80, come forma di meditazione mirata a promuovere la tranquillità, la pace con se stessi, la gioia e la compassione. Il principio di base della concezione taoista è che la mente e il corpo sono strettamente connessi fra loro, e per sentirci davvero bene dobbiamo trovare un’armonia fra di essi. In questi anni la meditazione del sorriso interiore si sta diffondendo anche nel mondo occidentale, come prezioso momento antistress da praticare, magari più volte nel corso della giornata, per riequilibrare le emozioni.

LA CONCENTRAZIONE

La tecnica di meditare con il sorriso interiore si basa sulla visualizzazione e sulla concentrazione, per aiutarci a generare il sorriso “del cuore”, da cui fioriscono sensazioni profonde di quiete. L’obiettivo è risvegliare un sorriso spontaneo che parta dall’interno di noi (focalizzando l’attenzione al centro del petto), e che poi si espanda a tutto il corpo, organi interni inclusi. Durante la pratica, che può durare dai 3 ai 10 minuti circa, è consigliato spegnere i dispositivi elettronici e sedersi in posizione comoda, con le spalle rilassate. Visualizzate uno scenario che infonda relax (per esempio un bosco, o la riva di un lago) e immaginate di respirare l’energia vitale di questo ambiente naturale, oppure pensate a una persona che amate, a un cucciolo di un animale a voi caro, o qualsiasi cosa possa rievocare in voi un autentico sorriso interiore. È importante concentrarsi sul respiro, sentendolo nell’addome, e focalizzarsi sulla fase di espirazione. Possiamo anche fissare il nostro pensiero su diverse parti del corpo, rilasciando le tensioni e visualizzando la loro salute e il loro benessere. La tecnica può essere praticata da sola o in combinazione con altre tecniche di meditazione.