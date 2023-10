Il benessere? Attraverso il ping pong. Al via il corso dell'associazione Psiche 2000 a Fermo

FERMO - Lunedì 16 la presentazione del progetto socio-educativo, alla presenza delle autorità, dei referenti Fitet e degli atleti. «Tennistavolo per tutti e per tutte le età»: è questo il titolo del bando nazionale Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo) vinto dall'Associazione Psiche 2000 di familiari e volontari per la salute mentale del comprensorio fermano, che ha permesso l'attivazione di un corso di Ping Pong a Fermo rivolto principalmente ai soggetti fragili ed agli over 65, ma che sarà a disposizione di tutti i cittadini che vorranno partecipare, in un'ottica di socializzazione ed benessere.

Gli obiettivi

Gli obiettivi del progetto sono, infatti, quelli di accrescere la consapevolezza sui benefici dell'attività fisica e rendere lo sport accessibile a tutti e di incidere sulle ragioni che oggi allontanano dallo sport le persone in contesti di svantaggio psico-sociale-economico.

A tale scopo, la Fitet ha donato a Psiche 2000 due tavolini da Ping Pong e tutta l'attrezzatura necessaria ed il Comune di Fermo, nelle persone dell'Assessore allo Sport Alberto Maria Scarfini e dell'Assessore ai Servizi Sociali Mirko Giampieri, ha messo a disposizione la sede delle attività, che sarà in Piazza Sagrini, zona Santa Caterina, proprio per sottolineare il fine sociale e di condivisione.

«Il tennistavolo è uno sport per tutti» sottolinea Luana Maria Fermani, Presidente di Psiche 2000 «che permette ai partecipanti di evidenziare le loro capacità sportive e residue in maniera tranquilla senza stimoli eccessivi, che allo stesso tempo permette di adottare uno stile di vita attivo e sano.

Il corso

Per questo siamo felicissimi di aver vinto il bando e di avviare questo progetto che sposa in pieno le finalità socio-educative della nostra Associazione».

Il corso si terrà tutti i lunedì dalle 10 alle 12, sarà tenuto dall'allenatore – educatore Bruno Chiricosta, ed attualmente vede 15 iscritti tra ragazzi ed adulti, ma si auspica che il numero di partecipati aumenti.

Lunedì 16 ottobre alle ore 10 presso la sede delle attività di piazza Sagrini, si terrà la presentazione del progetto, con la presenza oltre che degli assessori, anche del referente territoriale Marche e Umbria Fitet Andrea Notarnicola, del Consigliere regionale Fitet Maurizio Monini e di numerosi atleti. Per informazioni contattare l'Associazione Psiche 2000 al numero di telefono 391.3601408 o all'email psiche2009.fermo@libero.it.