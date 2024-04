GROTTAZZOLINA Un paese in festa per la promozione della squadra di volley in Superlega. Spesso, in queste occasioni, si scomoda l’aggettivo “storico”. Ma stavolta si fa davvero la storia: per la prima volta in un campionato dei tre sport di squadra più diffusi in Italia, calcio, basket e volley, approda nella massima serie la formazione di un centro che conta appena 3.100 abitanti. Non a caso il sindaco Alberto Antognozzi parla del 25 aprile 2024 come di una data «leggendaria e indimenticabile per Grotta e tutti i grottesi». La Yuasa Battery finisce per lanciare nell’Olimpo della pallavolo non solo Grottazzolina ma anche Montegiorgio, visto il patto che unisce i due centri attraverso la M&G Scuola Pallavolo, dando luce a tutta la provincia, a partire da Porto San Giorgio, dove il prossimo anno si giocheranno le partite di Superlega. Fra gli appuntamenti più attesi il derby contro la Lube Civitanova, che in questi anni ha conquistato la ribalta nazionale e internazionale attraverso una serie infinita di successi. «Sarebbe difficile in condizioni normali - rimarca il primo cittadino - trasmettere le emozioni provate, figuratevi da sindaco di questo meraviglioso paese. Grazie alla M&G Pallavolo per questa immensa gioia, grazie per averci reso così orgogliosi di essere grottesi. Un’impresa straordinaria frutto di competenza, programmazione e lavoro a cui si sono aggiunti la passione e il calore del popolo grottese, e strada facendo anche di tutto il territorio, creando un mix imbattibile».

L’élite

Grotta ora entra di diritto nell’élite delle 12 squadre che compongono la Superlega, definita dagli esperti come il campionato più bello e competitivo al mondo. Antognozzi ricorda, e giustamente, anche l’impegno del Comune che ha contribuito alla stagione con un piccolo ma importante «mattoncino nella realizzazione di questo sogno, consentendo ai grottesi di vivere nel nostro palas le emozioni di questa annata». In 500 avevano seguito la trasferta dell’altra sera a Siena che ha sancito la vittoria, e in tanti erano ancora ad aspettarli al rientro avvenuto in piena notte e festeggiato anche con i fuochi d’artificio. I complimenti del sindaco dell’altro centro coinvolto nell’evento, Michele Ortenzi di Montegiorgio, vanno in primis all’allenatore Massimiliano Ortenzi, ricordando l’impegno profuso durante tutto l’anno: «Avete scritto una pagina di storia dello sport nella nostra provincia», rimarca lo stesso primo cittadino che, da presidente della Provincia, è consapevole dell’importanza di un risultato che traina lo sport di tutto il Fermano. Tra l’altro un altro piccolo centro, Servigliano, nei giorni scorsi ha ottenuto la promozione nella massima serie con la sua formazione di tennistavolo. Lo strano destino del Fermano che, alle prese con le mille difficoltà del calcio, cerca e trova la sua rivincita nelle altre discipline sportive. E nei paesi che non figurano fra quelli in neretto sulle mappe geografiche. «Un centro - chiosa lo stesso allenatore Ortenzi - di poco più di 3mila abitanti, 10mila insieme a Montegiorgio, che raggiunge un traguardo così alto. E’ successo qualcosa di speciale». Come sarà speciale anche il prossimo campionato che vivrà la ribalta casalinga al PalaSavelli di Porto San Giorgio, in passato teatro delle imprese della Sutor Montegranaro nel basket.