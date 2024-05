Fermo, deve scontare 7 anni per furti e rapine: pericoloso ricercato acciuffato appena sceso dall'aereo

FERMO - Pericoloso ricercato catturato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Fermo, si tratta di un latitante romeno, ricercato per rapine e furti aggravati. Deve scontare 7 anni e mezzo per reati commessi nelle Marche.

Ancona, non solo le griffe, anche la carte Pokemon sono fasulle: scatta il sequestro tra le bancarelle

Il provvedimento di cattura europeo e la successiva localizzazione ed arresto sono il frutto di un'incessante e articolata attività info-investigativa condotta dal Reparto Operativo e veicolata al collaterale di polizia romeno e tedesco, in stretta sinergia con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Il latitante, attivamente ricercato dal settembre 2023, è stato messo a disposizione della Corte di Appello di Landshut (Germania) in attesa delle procedure di consegna. In particolare, l'uomo, un romeno di 54 anni, già domiciliato a Montegranaro, è stato fermato a Monaco, presso l'aeroporto internazionale, in ingresso dallo scalo proveniente da New York. Il noto pluripregiudicato era gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ed esteso in ambito U.E., con mandato d'arresto europeo per l'espiazione di una pena residua di 7 anni e 6 mesi di reclusione per tre rapine aggravate a mano armata e un furto aggravato, commessi a Monte San Giusto nel giugno 2011.