GROTTAZZOLINA «Sto sul tetto per fare una foto, sono in pigiama e in ciabatte, piove e si scivola». Sono queste le parole del vocale inviato da Gionatan Vittori alle 3,17 di martedì a un suo compagno di scuola. La voce del 15enne che ha perso la vita precipitando da 9 metri di altezza dal tetto di casa, e trovato cadavere sul ciglio della strada alle 7 di mattina da un passante, è rimbombata ieri pomeriggio nella Chiesa del Santissimo Sacramento durante la celebrazione del suo funerale.

Il messaggio

E’ stato il padre Fabrizio a decidere di far ascoltare il messaggio all’immensa folla riunitasi per l’ultimo saluto al suo ragazzo, da tutti benvoluto e stimato. «Buono, dolce, pacato, affettuoso, ironico, molto religioso, ci mancherà tutto di te - ha detto -: la tua è stata un’imprudenza da adolescente e se Dio ha fatto questo è perché eri pronto per il Paradiso. Ora sei una stella in cielo». In un primo momento, come abbiamo riferito anche ieri, i genitori avevano temuto che potesse trattarsi «di un gesto di debolezza, ma con questo messaggio - ha ribadito il padre - hai voluto rincuorarci e spero rincuori anche tutti quelli che ti hanno voluto bene e sanno quanto tu amassi la vita. Ora il tuo saluto a domani è diventato un arrivederci a un domani migliore. Noi pregheremo per te e tu per noi». Alla 14,30 la chiesa era già stracolma di gente, di ogni età e da ogni dove. C’era posto solo sul sagrato. Nessuno è voluto mancare. Un lutto corale, un dolore greve. Un paese immobile e straziato, con tutte le saracinesche abbassate per il lutto cittadino deciso dal sindaco Alberto Antognozzi.

Le presenze

Tanti i giovani presenti, tutti i compagni di scuola, gli sportivi della Yuasa Battery Junior (era una promessa dell’Under 17 di volley) gli amici grottesi con i quali era cresciuto, quelli dell’Azione Cattolica, quelli con i quali condivideva la passione per il gioco del risiko. Gionatan era amico di tutti, presente e attivo in molte associazioni e nella vita di paese. Più di ogni parola a testimoniare il dolore profondo le lacrime di tanti di loro che si sono stretti in abbracci sconsolati. «Una disgrazia così grande che la mente umana fa fatica ad accettare, perché non è nella natura che un figlio muoia prima di un genitore, ma che può trovare conforto nella fede e nella certezza cristiana di ritrovarsi un giorno insieme - le parole del vescovo emerito Armando Trasarti che ha celebrato la messa funebre circondato da oltre 30 prelati. Toccanti le parole dei fratelli, Giorgio e Gabriele, rotte dalla commozione: «Col ciuffo rosso e il sorriso sempre in faccia, amavi la vita a tutto tondo. La cameretta e i sogni condivisi, quei tuoi abbracci improvvisi solo per dirci che ci volevi bene. Sarà difficile non averti più tra noi. Tienici un posto accanto a te». La salma di Gionatan, arrivata mercoledì alle 19 nella chiesa di Grottazzolina, era stata accolta dai compagni di scuola e vegliata per tutta la notte. Gionatan aveva, tra l’altro, anche la passione per l’astronomia. E pare non fosse la prima volta che saliva sul tetto da quella botola in soffitta per osservare e fotografare il cielo, nonostante i genitori lo ammonissero a non farlo. Stavolta ci era andato per scattare una foto da mettere a corredo di una sua ricerca scolastica. Lo aveva fatto di sua volontà, per arricchire il lavoro. Alle 3,17 il messaggio al suo amico. Secondo i medici legali alle 3,45 l'ora della sua morte.